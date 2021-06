Hasil Skor Inggris vs Kroasia: Gol Winger Man City Kunci 3 Poin Perdana The Three Lions di Euro 2020

Hasil Inggris vs Kroasia

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id, - Simak Hasil Skor Inggris vs Kroasia di laga Grup D Euro 2020, gol winger Man City kunci 3 poin perdana The Three Lions, Minggu (13/6/2021).

Inggris berhasil mengamankan tiga poin pertama di penyisihan grup D Piala Eropa atau Euro 2020.

Melawan Kroasia di Stadion Wembley, Inggris berhasil menang tipis 1-0.

Gol semata wayang The Three Lions dicetak oleh winger Man City, Raheem Sterling lewat tendangan kerasnya di menit ke-57.

Meski dominan sejak awal laga, Inggris hanya mampu mencetak satu gol dan mengakhiri pertandingan dengan skor 1-0.

Kemenangan atas Kroasia ini menjadi bekal penting Inggris di Grup D Euro 2020.

Mendapat tiga poin penuh, Inggris sementara berada di puncak klasemen.

Sementara Kroasia terbenam di dasar klasemen.

Dua negara lainnya di Grup D yaitu Republik Ceko dan Skotlandia baru akan bermain besok, Senin (14/6/2021).