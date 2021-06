Chord Lagu Bulan Bawa Bintang Menari, Memandangmu - Ikke Nurjanah yang Viral Lagi

SURYA.CO.ID - Beriut lirikk lagu Bulan Bawa Bintang Menari yang kini kembali viral di media sosal.

Lirik Bulan Bawa Bintang Menari merupakan penggalan lagu Memandangmu yang dinyanyikan Ikke Nurjanah.

Langsung saja, berkut chord lagu Memandangmu - Ikke Nurjanah selengkapnya.

[Intro]

C Dm G7 C G7

[Verse]

C Dm

Memandangmu, walau selalu

G F C

Tak akan pernah beri jemu dihatiku

C Dm

Menyapamu, walau selalu

G F C

Masih terasa merdu bagai diawal jumpa

Em F C

Mencari apa yang aku cari

Em F Bb G G7

Merangkai rindunya hatiku



[Chorus]

C F

Bulan bawa bintang menari iringi langkahku

Dm G7 C G7

Malam hadir bawa diriku berjumpa denganmu

C F

Dua hati satu tujuan melangkah bersama

Dm G7 C G7

Cinta hadir bawa diriku menyentuh indahnya



[Verse]

C Dm

Memelukmu, walau selalu

G F C

Tak akan pernah sanggup aku melepasnya

C Dm

Membelaimu, walau selalu

G F C

Masih terasa harum lembut dihatiku

Em F C

Mencari apa yang aku cari

Em F Bb G G7

Merangkai rindunya hatiku

[Chorus]

C F

Bulan bawa bintang menari iringi langkahku

Dm G7 C G7

Malam hadir bawa diriku berjumpa denganmu

C F

Dua hati satu tujuan melangkah bersama

Dm G7 C G7

Cinta hadir bawa diriku menyentuh indahnya



[Chorus]

C F

Bulan bawa bintang menari iringi langkahku

Dm G7 C G7

Malam hadir bawa diriku berjumpa denganmu

C F

Dua hati satu tujuan melangkah bersama

Dm G7 C G7

Cinta hadir bawa diriku menyentuh indahnya



[Fade Out]

C F

Bulan bawa bintang menari iringi langkahku

Dm G7 C G7

Malam hadir bawa diriku berjumpa denganmu

C F

Dua hati satu tujuan melangkah bersama

Dm G7 C

Cinta hadir bawa diriku menyentuh indahnya