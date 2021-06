Bocoran Masterchef Indonesia 8 Episode 6: Tantangan Kian Berat dan Ultimatum Chef Juna ke Kontestan

SURYA.CO.ID - Berikut bocoran Masterchef Indonesia 8 episode 6 yang tayang Minggu (13/6/2021) pukul 16.00 WIB, di RCTI.

Bocoran Masterchef Indonesia 8 episode 6 beredar dari unggahan video singkat di Instagram @Masterchefina.

Pada episode kali ini, kontestan diberi waktu memasak selama 60 menit.

Chef Arnold mengatakan, waktu 60 menit sangat cukup untuk memasak.

"Too long (sangat panjang)," ujar Chef Arnold.

Tiba-tiba juri lainnya, Chef Juna justru memberikan ultimatum kepada kontestan yang berani protes.

"You talk one more time, i give you 30 minutes (Kamu bicara sekali lagi, saya beri waktu 30 menit)," tegurnya.

Chef Juna lantas menanyakan alasan kontestan bernama Adi yang meminta perubahan durasi memasak.

"Adi, kenapa kamu minta 45 menit?"

"Saya gak minta, Chef," jawab Adi singkat.

