Sabet Medali Perak, Endry Salsabila Sampurno Ciptakan Ruang Privat Modular

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Mahasiswa Departemen Desain Interior Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Endry Salsabila Sampurno berhasil menyabet medali perak dalam ajang Bharatika Creative Design Festival 2021 kategori Private Space for New Normal dengan menciptakan ruang privat yang ramah digunakan selama masa pandemi.

Ajang Bharatika Creative Design Festival 2021 diadakan oleh Fakultas Seni dan Desain dari Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya, pada Mei 2021 lalu.

Bertema Bringing Nature’s Atmosphere into the New Normal Era, Endry menggagas sebuah konsep ruang privat yang dikenal dengan nama Nature Puzzle.

"Pengambilan konsep “Nature” dari ditekankan pada bahan dan warna-warna alam seperti warna hijau dan cokelat yang tampak dominan," urai Endry.

Kemudian, konsep “Puzzle” yang ada berasal dari sistem modular yang diadopsi ke dalam desain.

Sistem modular adalah konsep desain yang mengimplementasikan produk dengan membaginya dalam beberapa modul.

"Konsep modular pada ruang privat bisa membuat tingkat fleksibilitas dalam ruang privat bisa menjadi tinggi," ujar Alumnus SMA Negeri 15 Surabaya ini.

Pengunjung bisa memindah-mindahkan meja dan kursi sesuka hati demi membuat jarak yang aman di situasi pandemi.

“Konsep Puzzle yang ingin saya terapkan ini bisa membuat suatu ruangan mudah untuk dibongkar pasang,” tutur Endry.

Endry memanfaatkan adanya meja sebagai pembatas agar interaksi di dalam ruang privat tetap berpegang pada protokol kesehatan.