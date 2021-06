Lirik Lagu Alcohol-Free - TWICE dengan Terjemahan Indonesia, Jihyo CS Trending YouTube

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Alcohol-Free yang merupakan lagu baru TWICE.

Alcohol-Free - TWICE dirilis pada 9 Juni 2021 dan masuk jajaran trending YouTube Indonesia.

Langsung saja, berikut lirik lagu Alcohol-Free - TWICE selengkapnya.

Neowa isseul ttaen naege

Singihan byeonhwaga inneunde

Jakku miso jitge dwae

Amu ildo eomneunde

Jakku mabeobe geollyeo

Bameul saewodo an jollyeo

Dareun saenggak jiwojyeo

Simjang sorineun keojyeo

Sarangi cham swiwojyeo

Geuraeseo ppajigo ppajyeo jeomjeom neoege

That's what you do to me

Naneun alcohol-free geunde chwihae (chwihae, chwihae)

Masin ge hanado eomneunde (eomneunde)

Neowa isseul ttaemada irae (irae, irae)

Nal boneun ne nunbit ttaemune

Neoneun nuneuro masineun nae champagne, nae wine

Nae tequila, margarita

Mojito with lime

Sweet mimosa, piña colada

I'm drunk in you (I'm drunk in you)

I'm drunk in you (You, you, you)

Neoneun jeongmal teukbyeolhae (Yeah)

Jeonhyeo dokaji aneunde

Naje byeori tteuge hae

Han mogeum masyeonneunde

Jakku mabeobe geollyeo

Bameul saewodo an jollyeo

Dareun saenggak jiwojyeo

Simjang sorineun keojyeo

Sarangi cham swiwojyeo

Geuraeseo ppajigo ppajyeo jeomjeom neoege

That's what you do to me

Naneun alcohol-free geunde chwihae (chwihae, chwihae)

Masin ge hanado eomneunde (eomneunde)

Neowa isseul ttaemada irae (irae, irae)

Nal boneun ne nunbit ttaemune

Alcohol dosuneun wanjeon 0.0%

Geunde masil ttaemada jakku gireul ileo

Jago ireonado kkaejiga ana

Geunde i gibun silchiga ana

Easy to the mouth and tummy

Like a drink made of honey

I sul ireumeun dodaeche mwoni

Makes the whole world bright and sunny

Naneun alcohol-free geunde chwihae (chwihae, chwihae)

Masin ge hanado eomneunde (eomneunde)

Neowa isseul ttaemada irae

Nal boneun ne nunbit ttaemune

Neoneun nuneuro masineun nae champagne, nae wine

Nae tequila, margarita

Mojito with lime

Sweet mimosa, piña colada

I'm drunk in you (I'm drunk in you)

I'm drunk in you (you, you, you)