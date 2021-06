Gubernur Khofifah Akan Bangun Sekolah Animasi di KEK Singhasari Malang

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) akan mendirikan sekolah khusus animasi di kawasan ekonomi khusus (KEK) Singhasari. Sekolah tersebut akan didirikan di dalam kompleks KEK yang memang memiliki kekhususan untuk pengembangan teknologi salah satunya industri animasi.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa telah melakukan survei lokasi di KEK Singhasari yang akan dijadikan sebagai sekolah khusus pendidikan animasi ini. Sebab sesuai target, sekolah animasi itu akan dibangun di tahun anggaran 2021.

"Kawasan ekonomi khusus Singhasari ini adalah kawasan ekonomi khusus bidang pengembangan teknologi dan menjadi satu-satunya yang ada di Indonesia," kata Gubernur Khofifah, Sabtu (12/6/2021).

"Di KEK ini nanti ada area yang akan dibangun pusat animator dan industri produk film, maka ini akan kami manfaatkan juga untuk dunia pendidikan dengan mendirikan sekolah animasi di kawasan ini," jelasnya melanjutkan.

Dalam kawasan industri perfilman dan animator di KEK itu, nantinya akan ada 300 animator. Yang targetnya juga akan dijadikan sebagai para mentor dan guru bagi para siswa sekolah animasi yang akan dibangun oleh Pemprov Jatim.

Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan, saat ini sudah ada sebanyak 200 calon lulusan SMP di Malang yang memang memiliki minat dam bakat di dunia animasi yang siap untuk ditempa lebih dalam di sekolah animasi Jatim nantinya.

"Pembangunan sekolahnya tahun ini, as soon as possible begitu sudah ada serah terima lahan dari pihak KEK ke Pemprov, maka kami akan langsung bangunkan gedung sekolahnya," kata Khofifah.

Sebagai tahap awal pendirian sekolah animasi ini, akan dibangun kelas industri dulu. Kelas industri ini akan ditempelkan di SMKN 2 Singosari Kabupaten Malang. Jika nanti sudah berkembang dan sudah mencukupi dari segi sarana dan prasarana untuk berdiri sebagai SMK Animasi sendiri, maka akan ditingkatkan sebagai SMK Animasi tersendiri.

Dikatakan Khofifah, dengan penyiapan sekolah animasi, dan keberadaan industri animasi dan perfilman di KEK Singhasari, maka akan ada ketersinambungan antara SDM dengan industri yang berjalan. Ia optimistis bahwa keberadaan KEK Singhasari dan Sekolah Animasi ini nantinya akan membawa kemanfaatan bagi peningkatan SDM Jawa Timur.