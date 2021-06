Ketahuan Simpan Ratusan Butir Pil Dobel L, Pemuda di Papar Kediri Tak Berkutik Digulung Polisi

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Upaya pencegahan peredaran narkoba kembali dilakukan jajaran Polres Kediri.

Kali ini petugas mengamankan Dimas Suryo Laksono, pemuda asal Desa Kedungmalang, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri.

Kasat Narkoba Polres Kediri, AKP Ridwan Sahara menyampaikan, bahwa pihaknya mendapat laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah hukum Polres Kediri.

"Anggota kami kemudian bergerak melakukan proses penyelidikan. Hasilnya kami amankan tersangka di rumahnya," ujarnya kepada SURYA.CO.ID, Jumat (11/6/2021).

Saat melakukan penangkapan, menurut AKP Ridwan, tersangka berusaha melarikan diri.

Namun karena petugas kepolisian sudah sigap mengantisipasinya, maka tersangka berhasil diamankan tanpa perlawanan yang berarti.

"Dari tangan pelaku itu petugas unit Reskrim Polsek Plemahan menyita barang bukti 200 butir pil dobel L," imbuhnya.

"Pelaku mengakui bahwa barang bukti itu miliknya," jelas AKP Ridwan.

Saat ini pelaku sedang dalam proses pemeriksaan di Polsek Plemahan.

"Pelaku kami interogasi untuk mengetahui dari mana ia mendapat narkoba itu," terang Kasat Narkoba Polres Kediri.

Sementara itu akibat dari perbuatan pelaku terjerat Pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 197 Sub pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.