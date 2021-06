Polres Kediri Tangkap Pria Asal Kabupaten Madiun, Simpan 139.000 Pil Dobel L

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Upaya pencegahan peredaran narkoba terus dilakukan jajaran kepolisian dari Polres Kediri.

Kali ini petugas Satresnarkoba Polres Kediri menangkap pria diduga sebagai bandar pengedar narkoba dan sabu-sabu.

Pelaku yang ditangkap ini diketahui bernama Ahmad Nabila Nasai (20) warga Desa Klagon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti narkoba jenis pil dobel L sebanyak 139 ribu butir, 1 ponsel, 1 klip plastik kecil berisi sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,90 gram, 1 timbangan digital, dan 1 alat bong.

Kasat Narkoba Polres Kediri AKP Ridwan Sahara mengatakan penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat.

Petugas Buser Satresnarkoba Polres Kediri kemudian melakukan serangkaian penyelidikan.

"Awalnya kami melakukan penyelidikan menindaklanjuti informasi dari masyarakat jika di wilayah Sekoto sering dilakukan transaksi peredaran narkoba," ujarnya kepada SURYA.co.id, Selasa (8/6/2021).

Selanjutnya dari hasil penyelidikan itu petugas mencurigai salah seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yakni Ahmad Nabila Nasai.

Pelaku yang pada saat itu berada di rumah kontrakan Dusun Kemendung Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri langsung dibekuk petugas.

"Pelaku diamankan dirumah kontrakannya. Pelaku kesehariannya bekerja jadi tukang las,"ungkap AKP Ridwan.

Petugas selain menangkap pelaku juga mengamankan barang bukti jenis pil dobel L sebanyak 139 ribu butir, 1 ponsel, 1 klip plastik kecil berisi sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,90 gram, 1 timbangan digital, dan 1 alat bong.

"Dari pengakuan pelaku ia mendapatkan barang bukti dari seorang asal Porong yang saat ini masih kami lakukan pengejaran,"tutur AKP Ridwan.

Sementara itu, akibat dari perbuatan pelaku terjerat Pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 197 Sub pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.