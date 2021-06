Lirik Lagu Paradise - EXO Dengan Terjemahan Indonesia, Comeback Baekhyun Dkk Sukses Besar

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Paradise yang dibawakan oleh grupband EXO beserta terjemahannya.

Lagu Paradise - EXO merupakan comeback terbaru yang dirilis pada Senin 7 Juni 2021.

Langsung saja, berikut lirik lagu Paradise - EXO.

hal suman itdamyeon i gamjeongeun sumgigo sipeo

neoeui unneun moseubi neomu yeppeo my, oh my

Oh neoreul baraboneun naege wanbyeogiran

museun mari piryohae

You’re the bluest paradise, oh

ige saranginji nan mollado

meorineun ontong neoro (Oh yeah) gadeukhae

baro dallyeoga neoegero (Here we go!)

giseup gateun kiss (Come on!)

Damn girl you got me

You’re the only one to make me do it like this

wa naegero (Woo)

pume angyeo kiss

Damn girl you got me

You’re the only one to make me do it like this

eotteokhaeseorado neoreul gyeote dugo sipeo

mianhajiman imi neoneun mine, all mine

urimaneui cheongugeuro ganeun muneul yeoreo

neo hanamyeon chungbunhae

I don’t need the sun to shine, yeah

banjjagineun badaga eopseodo

neowa itneun igosi paradise

baro dallyeoga neoegero

giseup gateun kiss

Damn girl you got me

You’re the only one to make me do it like this

wa naegero

pume angyeo kiss

Damn girl you got me

You’re thе only one to make me do it likе this

La da la da la la da da da la

neujeun bam nareul bulleo noko

mari eopsi nae eokkaee tuk hago gidae

daeche igeon mwonde silji anheun geonde

nae maeumeul humchyeo noko sunjinhage unne

eoseo uri sail jophyeo (naege angyeo)

nan neo malgon (I don’t need it)

ttan geon jiwobeoryeotji da

Baby, I just wanna be yours

yeogil bwa four, three, two

wollae chameulseong eopjiman nan neoman

wonhandamyeon gidaryeojul su isseo

ama imankeum johatdeon jeok eopji

naega cheoeumiramyeon mitji angetji

yojeum neon naege mworalkka someone else

geubodan everything

I want to get close to you, babe

Hands up on your hips

Damn girl, you got me

You’re the only one to make me do it like this (Do it like)

Close to you babe

Lean in for the kiss

Damn girl, you got me

You’re the only one to make me (Woo)

ga neoegero

giseup gateun kiss

Damn girl you got me

You’re the only one to make me do it like this (Do it like this)

wa naegero

pume angyeo kiss

Damn girl you got me

neoreul hyanghan naeui mameun jinsimiya

(Oh my god)

La da la da la la da da da la (Feel so good!)