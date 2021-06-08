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Lirik Lagu Paradise - EXO Dengan Terjemahan Indonesia, Comeback Baekhyun Dkk Sukses Besar
Berikut lirik lagu Paradise yang dibawakn oleh grupband EXO beserta terjemahannya
SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Paradise yang dibawakan oleh grupband EXO beserta terjemahannya.
Lagu Paradise - EXO merupakan comeback terbaru yang dirilis pada Senin 7 Juni 2021.
Langsung saja, berikut lirik lagu Paradise - EXO.
hal suman itdamyeon i gamjeongeun sumgigo sipeo
neoeui unneun moseubi neomu yeppeo my, oh my
Oh neoreul baraboneun naege wanbyeogiran
museun mari piryohae
You’re the bluest paradise, oh
ige saranginji nan mollado
meorineun ontong neoro (Oh yeah) gadeukhae
baro dallyeoga neoegero (Here we go!)
giseup gateun kiss (Come on!)
Damn girl you got me
You’re the only one to make me do it like this
wa naegero (Woo)
pume angyeo kiss
Damn girl you got me
You’re the only one to make me do it like this
eotteokhaeseorado neoreul gyeote dugo sipeo
mianhajiman imi neoneun mine, all mine
urimaneui cheongugeuro ganeun muneul yeoreo
neo hanamyeon chungbunhae
I don’t need the sun to shine, yeah
banjjagineun badaga eopseodo
neowa itneun igosi paradise
baro dallyeoga neoegero
giseup gateun kiss
Damn girl you got me
You’re the only one to make me do it like this
wa naegero
pume angyeo kiss
Damn girl you got me
You’re thе only one to make me do it likе this
La da la da la la da da da la
neujeun bam nareul bulleo noko
mari eopsi nae eokkaee tuk hago gidae
daeche igeon mwonde silji anheun geonde
nae maeumeul humchyeo noko sunjinhage unne
eoseo uri sail jophyeo (naege angyeo)
nan neo malgon (I don’t need it)
ttan geon jiwobeoryeotji da
Baby, I just wanna be yours
yeogil bwa four, three, two
wollae chameulseong eopjiman nan neoman
wonhandamyeon gidaryeojul su isseo
ama imankeum johatdeon jeok eopji
naega cheoeumiramyeon mitji angetji
yojeum neon naege mworalkka someone else
geubodan everything
I want to get close to you, babe
Hands up on your hips
Damn girl, you got me
You’re the only one to make me do it like this (Do it like)
Close to you babe
Lean in for the kiss
Damn girl, you got me
You’re the only one to make me (Woo)
ga neoegero
giseup gateun kiss
Damn girl you got me
You’re the only one to make me do it like this (Do it like this)
wa naegero
pume angyeo kiss
Damn girl you got me
neoreul hyanghan naeui mameun jinsimiya
(Oh my god)
La da la da la la da da da la (Feel so good!)
Lirik Lagu Paradise
Lirik Lagu Paradise EXO
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