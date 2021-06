Lirik dan Chord Lagu Rasa Cinta Ini - Ghea Indrawari yang Viral di TikTok

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Rasa Cinta Ini yang dipopulerkan oleh penyanyi jebolan Indonesian Idol 2019, Ghea Indrawari.

Rasa Cinta Ini sukses masuk daftar lagu viral di TikTok dengan penggalan lirik Rasa Cinta Ini Takkan Berakhir.

Lirik dan chord gitar Rasa Cinta Ini - Ghea Indrawari:

**

F# D#m G#m G#

A#m D# G#m C# Bm F#

hooo

F# D#m G#m

Aku tak pernah bisa

C# A#m

Mengganti dirimu

D#m G#m C#

dengan cinta yang lain

F# D#m G#m

Sungguh hanya hatimu

C# A#m

Hati yang ku cari

D#m G#m C#

Yang paling ku sayangi

B F#

Takkan berhenti

G#m C#

Tulus pengorbananku

B F# G#m C#

Tuk selalu bahagiakan dirimu

* Reff

F#

Rasa cinta ini

Fm A#

Takkan berakhir

D#m C# B C#

Takkan terhapus waktu

F#

Rasa cinta ini

Bm Fm A#

Hanya untukmu

D#m C# B A#m

Hanya dirimu satu

G#m C# F#

Cinta dalam hidupku

F# D#m G#m

Sungguh hanya hatimu

C# A#m

Hati yang ku cari

D#m G#m C#

Yang paling aku sayangi

B F#

Takkan berhenti

G#m C#

Tulus pengorbananku

B F# G#m C#

Tuk selalu bahagiakan dirimu

* Reff

F#

Rasa cinta ini

Fm A#

Takkan berakhir

D#m C# B C#

Takkan terhapus waktu

F#

Rasa cinta ini

Bm Fm A#

Hanya untukmu

D#m C# B A#m

Hanya dirimu satu oho

G#m C# B

Cinta dalam hidupku

*

B Bm A#m Am G#m D

hoo oo

G

Rasa cinta ini

F#m B

Takkan berakhir

Em D C D

Tak akan terhapuskan waktu

G

Rasa cinta ini

B

Hanya untukmu

Em D C

dan hanya dirimu satu

Am D Em

Cinta dalam hidupku

F#m Am Bm

oo hoo hoo hoo hoo

C D C

Cinta dalam hidupku

* End

C Am F Am C