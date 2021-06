Ajak Pengusaha Galian C Bangun Infrastruktur, Bupati Akan Gunakan Material dari Jember Sendiri

Bupati Jember, Hendy Siswanto mengumpulkan sekitar 48 orang pengusaha tambang galian C dalam rapat koordinasi di Pendapa Wahyawibhawagraha, Senin (7/6/2021).

SURYA.CO.ID, JEMBER - Rencana Bupati Jember, Hendy Siswanto untuk merangkul semua pihak dalam perbaikan ekonomi infrastruktur di Jember kembali diwujudkan. Setelah bertemu para pelaku usaha di sektor tembakau dan pertanian gabah, Hendy berdialog dengan puluhan pelaku usaha dari sektor pertambangan galian C, Senin (7/6/2021).

Bupati Hendy menyebut, pertemuan itu menjadi langkah awal menjelang Pemkab Jember melakukan perbaikan infrastruktur padat karya. Ini mungkin kali pertama kepala daerah mengumpulkan pengusaha galian C.

Dalam pertemuan itu, Hendy juga memaparkan bahwa Pemkab Jember butuh banyak material galian untuk perbaikan infrastruktur. Hasil galian tambang dari sumber alam sendiri, akan dimanfaatkan.

"Kami sengaja mengumpulkan pengusaha pertambangan galian C, berkoordinasi dengan mereka. Karena satu atau dua bulan lagi, proyek perbaikan infrastruktur di Jember segera kami lakukan. Dan kami butuh material galian C banyak sekali," tegas Hendy dalam wawancara kepada wartawan termasuk SURYA, Senin (7/6/2021).

Ada sekitar 48 orang pengusaha tambang galian C yang mengikuti koordinasi di Pendapa Wahyawibhawagraha itu. Hendy menegaskan, Pemkab Jember akan memakai material galian C dari sumber alam Jember sendiri ketika nanti proyek perbaikan infrastruktur itu berjalan. "Jember ini kaya sekali, punya volume galian C banyak. Kalau untuk mencukupi satu provinsi pun bisa," imbuhnya.

Infrastruktur yang bakal diperbaiki antara lain jalan, saluran irigasi, saluran tepi jalan, juga jembatan. Karena itu, kata Hendy, pihaknya ingin memakai material galian C dari Jember dan dari pengusaha lokal Jember.

"Karena ini juga bentuk stimulus untuk pengusaha tambang galian C di Jember, sekaligus menggerakkan ekonomi di wilayah Jember," tegasnya.

Jenis tambang galian C di Jember antara lain pasir gumuk, pasir sungai, tanah urug, juga batu, termasuk batu piring. Hendy menyebut ada sekitar 200 pengusaha tambang galian C di Jember.

"Namun hanya sekitar 10 persen yang punya izin. Sedangkan sisanya belum punya izin. Nah, melalui pertemuan ini kami akan fasilitasi kawan-kawan pengusaha tambang untuk mendapatkan izin, supaya usaha mereka tidak legal," imbuhnya.

Kepada para pengusaha tambang itu, Hendy meminta untuk melengkapi dokumen persyaratan usaha tambang galian C. Pihaknya, tegas Hendy, bakal membantu pengusaha tambang mendapatkan izin ke pemerintah pusat. Sebab izin tambang termasuk tambang galian C dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Jika para pengusaha tambang galian C itu telah memiliki izin, mereka nantinya akan mudah untuk bekerjasama dalam penyediaan material perbaikan infrastruktur tersebut. Hendy meminta pengusaha tambang segera memenuhi dokumen persyaratan mereka sampai 14 Juni 2021.

Salah seorang pengusaha tambang galian C asal Kalisat, H Kamil Gunawan mengapresiasi langkah Bupati Hendy yang membantu pengusaha tambang galian C untuk mendapatkan izin.

"Memang hanya sedikit yang punya izin. Kalau kami dibantu tentu sangat bagus, apalagi nanti jika memang dilibatkan dalam penyediaan material galian C untuk proyek perbaikan infrastruktur," tegas Kamil. ****