Lirik Lagu Know Me Too Well - New Hope Club Dengan Terjemahan, I Spend My Weekends

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Know Me Too Well yang dinyanyikan oleh New Hope Club dengan terjemahan bahasa Indonesia.

Lagu Know Me Too Well - New Hope Club dirilis pada 2019 dan kembali viral di TikTok dan media sosial lainnya.

Langsung saja, berikut lirik lagu Know Me Too Well - New Hope Club beserta terjemahannya.

Ah-ah, ah-ah (Ah-ah, ah-ah)

I spend my weekends tryna get you off

My mind again, but I can’t make it stop

I’m tryna pretend I’m good, but you can tell (Good but you can tell)

You’re right, I shoulda text you goodnight

I shoulda given more time

I wish I had’ve known this before

Now I’m replaying our goodbye

But it wasn’t a goodbye

And I still hear you slamming the door

Try to hit you up, but you’ve had enough

You’re screaming down the phone, ”You don’t know what you lost”

(You don’t know what you lost)

I said, “I’m fine,” I didn’t care that much

But I realise when you hang up, I messed this up

I spend my weekends tryna get you off

My mind again, but I can’t make it stop

I’m tryna pretend I’m good, but you can tell (Uh)

‘Cause you know me too, you know me too well

Ah-ah-ah-ah You know me too well

Lo puedo dejar para mí, jamás volverte a llamar

But baby no puedo engañarme a mí misma, no

Porque cada vez que me oyes, yo sé que tú me lees

Lo mejor será dejarte ir, y olvidarte

Try to hit you up, but he had enough

Just screaming down the phone, ”You don’t know what you lost”

I said, “I’m fine,” I didn’t care that much

But I realise when you hang up, I messed this up

I spend my weekends tryna get you off

My mind again, but I can’t make it stop

I’m tryna pretend I’m good, but you can tell (Uh)

‘Cause you know me too, you know me too well

Ah-ah-ah-ah You know me too well

Oh, if we could take it back

Baby, if I could, then I would (I would)

I would give you all I have

Baby, if I could, then I would (I would)

I spend my weekends tryna get you off

My mind again, but I can’t make it stop

I’m tryna pretend I’m good, but you can tell

Mm, I’m not

I spend my weekends tryna get you off

My mind again, but I can’t make it stop

I’m tryna pretend I’m good, but you can tell

‘Cause you know me too, you know me too well (You know me too well)