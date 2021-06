Lirik dan Chord Lagu Taruh - Nadin Amizah, Aku Punya Harapan Untuk Kita Yang Masih Kecil di Mata

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Taruh yang dinyanyikan oleh Nadin Amizah.

Lagu Taruh merupakan single dari album bertajuk Selamat Ulang Tahun milik Nadin Amizah yang dirilis pada Mei 2020.

Lirik lagu Taruh ditulis Nadin bersama Kamajaya dan Doni Marpaung.

Lagu ini menceritakan percintaan yang jauh dari kata mudah yang bisa menimbulkan makian dan harapan.

[Verse 1]

C

Ku sudah tahu dari awal

Am

Mencintai bukan perkara kebal

F

Jauh dari kata mudah dan asal

Dm G C

Kupelajari sedari kecil

C

Berteriak?di?atas tenggorokan

Am

Hujan serapah?dan makian

F

Hancur lebih mudah dari bertahan

Dm G C

Kupelajari?sedari kecil



[Pre-Chorus]

Am G Am7 G

Dan dari situ cara pandangku

Dm G

Melihat cinta berwarna keruh

Am G Am7 G

Seperti bertaruh apa kau dan aku

Dm Am7 G

Akan jadi sama seperti itu



[Chorus]

C

Aku punya harapan 'tuk kita

Am

Yang masih kecil di mata semua

F

Walau takut kadang menyebalkan

Dm G

Tapi sepanjang hidup 'kan kuhabiskan

C

Walau tak terdengar masuk akal

Am

Bagi mereka yang tak percaya

F

Tapi kita punya kita

Dm G C

Yang akan melawan dunia

[Verse 2]

C

Aku sudah tahu dari awal

Am

Rasa takut masih kugenggam nyaman

F

Cinta dan jenisnya seperti seram

Dm G C

Kupelajari sedari kecil

[Pre-Chorus]

Am G Am7 G

Dan dari situ cara pandangku

Dm G

Melihat cinta berwarna keruh

Am G Am7 G

Seperti bertaruh apa kau dan aku

Dm Am7 G

Akan jadi sama seperti itu

[Chorus]

C

Aku punya harapan 'tuk kita

Am

Yang masih kecil di mata semua

F

Walau takut kadang menyebalkan

Dm G

Tapi sepanjang hidup 'kan kuhabiskan

C

Walau tak terdengar masuk akal

Am

Bagi mereka yang tak percaya

F

Tapi kita punya kita

Dm G C

Yang akan melawan dunia