Lirik dan Chord Lagu Hari Ini Esok Lusa - Brisia Jodie, Mari Kita Menua Bersama Hingga Putih Hitam

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Hari Ini Esok Lusa yang dipopulerkan oleh Brisia Jodie.

Lagu Hari Ini Esok Lusa dirilis pada 6 Maret 2020 dalam album Kisahku.

Lagu yang dibuat dengan lirik sederhana ini merupakan tulisan kolaborasi dari Lale dan Ilman Maliq & D'Essentials dan juga Nino RAN.

Lagu yang bertemakan cinta ini dibuat dengan alunan musik pop ballad

Intro : C G# F Dm G C

C G# F

Hari ini esok lusa dan selamanya

Bb

Hanya ada kau di hati

Em A Dm

Kau buatku serasa hidup dalam mimpi

Fm

Meski terjaga

C G#

Tak ada setitik ragu

F Bb

Hadir mengajakku pindah ke lain hati

Em A Dm

Bersamamu hingga bumi tak bermentari

Fm C Gm C

Padamu kuberjanji hoo ooo

F Fm

Semerbak kasih kita

Em A

Mewangi selamanya

C Am Dm Gm A

Harum abadi lestari asmara hoo

Reff :

D G

Mari kita menua bersama

Em A

F#m Bm Em

Ku berjanji kan tetap setia

A F#

Hoo ooh

Bm E

Di dalam pelukmu

Em F#m G F#m A A D

Sa at kutinggalkan dunia

D Bb G

Hari ini esok lusa dan selamanya

Gm F

Hanya ada kau di hati

C

Tak pernah ku ragu

G#

Tak ingin hatiku

F Bb

Coba pindah ke lain hati

Em A Dm

Bersamamu hingga bumi tak bermentari

Fm C Gm C

Padamu kuberjanji hoo ooo

F Fm

Semerbak kasih kita

Em A

Mewangi selamanya

C F Dm Gm A

Harum abadi lestari asmara oouu

Reff :

D G

Mari kita menua bersama

Em A

Hingga putih hitam rambut kita

F#m Bm Em

Ku berjanji kan tetap setia

A F#

Hoo ooh

Bm E

Di dalam pelukmu

Em F#m G F#m A A G

Sa at kutinggalkan dunia

G F# Bm E

Bersama cintaku cintamu

Em F#m G F#m A

Panas hujan kemarau

Em F#m G Bm A

Kita nikmati bersama hou woo

Reff :

D G

Mari kita menua bersama

Em A

Hingga putih hitam rambut kita

F#m

Dan aku pun berjanji

Bm Em A

Kan tetap setia hooo

D G

Mari kita menua bersama

Em A

Hingga putih hitam rambut kita

F#m Bm Em

Aku berjanji kan tetap setia

F#m F# Bm E

Di dalam pelukmu hoo ooh

Em F#m G F#m A

Sa at ku

Em F#m G F#m A A D

Ha rus tinggalkan dunia

D G D

Aku tak hanya main main saja

G D

Ku tak buang waktu percuma