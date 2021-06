Lirik Lagu Red Velvet - RAVI VIXX feat Jamie yang Tuai Kritikan dan Jadi Kontroversi

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Red Velvet yang dinyanyikan oleh Ravi VIXX feat Jamie.

Lagu Red Velvet - Ravi VIXX feat Jamie menuai kritikan karena dinilai melecehkan member Red Velvet.

Berikut lirik lagu Red Velvet - RAVI VIXX feat Jamie selengkapnya.

I take a bite out of a red velvet

nan deoneun mot chama nal geuman test hae

i take a bite out of a red velvet

cause i know you love me

deo keuge beeo mureojullae

Drip wiheomhae mojal gipge nulleojwo

flip babe dwidora nal deungjyeo babe

neowa nareul milpyedoen gonggane dumyeon an dwae

i got no place else to go

bing dora gyeolguk

dumb dumb dumb

dumb dumb dumb

You’ll never rusty

i got a crush on you

babe everyday ye

deo bappi doneun nae chojeomeun

dalkomhan neoe baneunghaneun type

chokollit saireul suyeonghaneun geot gata

who cares what i think

I take a bite out of a red velvet

nan deoneun mot chama nal geuman test hae

i take a bite out of a red velvet

cause i know you love me

deo keuge beeo mureojullae

R.e.d.v.e.l.v.e.t so sweat babe

r.e.d.v.e.l.v.e.t delicious

neoege all in hae danggyeo

russian roulette

nuga daesinhal su eopseo neoran jageugeun

dumb dumb dumb

dumb dumb dumb

dareumui gallaeeseon naega bandaero

hanaro georeo nagallae

tto datumui gallaeeseon naega bandaero

ne mareul da ttaragalge

gamjeonge yeminhagien sigani neomu

silsue yerihagien neomu siganeun ppareugo

jigeumdo gago isseo babe

You so sissy she not easy

got a crush on you babe er’day ye

deo bappi doneun nae dalkomhan geose

baneunghaneun typeya

nokneunjeomeul algo neohante i go in all in

I take a bite out of a red velvet

nan deoneun mot chama nal geuman test hae

i take a bite out of a red velvet

cause i know you love me

deo keuge beeo mureojullae

I take a bite out of a red velvet

nan deoneun mot chama nal geuman test hae

i take a bite out of a red velvet

cause i know you love me

deo keuge beeo mureojullae