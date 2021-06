Lirik dan Chord Lagu Bulan Bintang - Betrand Peto yang Viral di TikTok, Oh Tuhan Tunjukan Semua

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Bulan Bintang yang dipopulerkan oleh Betrand Peto.

Lagu Bulan Bintang dirilis pada 2020 di kanal YouTube MOP Music Channel.

Lirik dan chord lagu Bulan Bintang banyak diburu setelah masuk daftar lagu viral di TikTok.

Am Dm G E

Am Dm G E

Am Em

Bulan bintang yang bersinar

F C G

Temanilah langkahku

Am Em

Menyusuri gemerlapnya

F G

Kehidupan

Am Em

Saat senang semua mendekat

F C

Yang tak kenal pun jadi kawan

Dm C

Aku terjebak dalam kehidupan

Bm E

Semua yang mendekat tanpa ketulusan

[Reff]

Am Dm

Oh tuhan tunjukan semua

G C

Pada diriku teman yang setia

F Dm

Menemaniku apa adanya

E F-E-F-E-F-E-F-E

Tanpa melihat aku ada apanya

Am Dm

Dimana teman setia

G C

Seperti dulu saat aku susah

F Dm

Menemaniku dengan ketulusan

E F-E F-E-F-E

Tanpa melihat arti ketenaran

-F -E Am

Dan gemerlap bintang

Am Em

Saat senang semua mendekat

F C

Yang tak kenal pun jadi kawan

Dm C

Aku terjebak dalam kehidupan

Bm E

Semua yang mendekat tanpa ketulusan

[Reff]

Am Dm

Oh tuhan tunjukan semua

G C

Pada diriku teman yang setia

F Dm

Menemaniku apa adanya

E F-E-F-E-F-E-F-E

Tanpa melihat aku ada apanya

Am Dm

Dimana teman setia

G C

Seperti dulu saat aku susah

F Dm

Menemaniku dengan ketulusan

E F-E F-E-F-E

Tanpa melihat arti ketenaran

-F -E F Dm Am

Dan gemerlap bintang Owo

[Int] F Dm E (Dimana teman setia)

[Reff]

Am Dm

Oh tuhan tunjukan semua

G C

Pada diriku teman yang setia

F Dm

Menemaniku apa adanya

E F-E-F-E-F-E-F-E

Tanpa melihat aku ada apanya

Am Dm

(Dimana teman setia)

G C

(Seperti dulu saat aku susah)

F Dm

Menemaniku dengan ketulusan

Bm

Tanpa melihat

E

(Melihat arti ketenaran dan)

Am Dm Am

gemerlap bintang