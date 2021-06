Ungkapan Evan Dimas ke Shin Tae-yong Usai Dinobatkan Man of The Match Timnas Indonesia vs Thailand

SURYA.co.id | DUBAI - Evan Dimas dinobatkan sebagai man of the match alias pemain terbaik di laga Timnas Indoensia vs Thailand pada lanjutan Kulifikasi Piala Dunia 2022.

Evan Dimas menyumbangkan satu dari dua gol dalam laga Timnas Indonesia vs Thailnad yang berakhir 2-2 di Al-Maktoum Stadium, Dubai, Kamis (3/6/2021) malam.

Satu gol Timnas Indonesia lainya dihasilkan memalui sepakan keras I Kadek Agung. Thailand pun akhirnya gagal memenangi laga dan harus menunda bisa naik memuncaki klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 grup G zona Asia.

Mampu menjadi penyelamat Timns Indoensia dari kekalahan atas Thailnad disambut Evan Dimas dengan senang.

Gelandang asal Surabaya mengaku, hasil ini berkat peran besar Shin Tae-yong bersama staf pelatih Timnas Indonsia dan kerja keras rekan-rekannya.

.“Saya berterima kasih kepada coach Shin (Tae-yong) dan jajarannya. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman semua karena kami di dalam lapangan tadi sangat bekerja keras,” aku Evan Dimas dalam konferensi pers seusai pertandingan, Kamis (3/62021).

Evan Dimas yang mengawali bermain sepak bola di SSB Mitra Surabaya ini mengaku, ia tak akan bisa menjadi pemain terbaik apabila tak ada bantuan dari pelatih dan rekan-rekannya saat di lapangan.

Evan Dimas menilai permainan dan kerja keras luar biasa yang ditunjukkan para pemain Timnas Indonesia berhasil membuat tim Garuda meraih hasil imbang.

“Saya mungkin tidak akan bisa menjadi Man of The Match kalau tidak ada bantuan dari coach ataupun teman-teman yang lain,” ucap pemain yang pernah membela Persija Jakarta ini.

Evan Dimas yang lahir di Surabaya ini menilai pertandingan melawan Thailand memang bukan laga yang mudah.