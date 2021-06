Pesan Terakhir Lea Ciarachel saat Pamit dari Suara Hati Istri, Sosok Penggantinya Tak Kalah Cantik

Pesan terakhir Lea Ciarachel disampaikan melalui unggahan di Instagram @ciarachelfx, Jumat (4/6/2021).

Dalam sebuah unggahan Instagram, Lea memamerkan dua foto bersama para pemain sinteron Suara Hati Istri, di antaranya Andi Soraya, Panji Saputra, Nora Vidyanata, Metta Permadi, dan Brtyan Andrew.

Ia tak lupa menuliskan sebuah kalimat perpisahan dan kesan selama memerankan tokoh Zahra.

Gadis 15 tahun ini mengatakan, tidak akan melupakan pengalaman yang didapatkan selama bermain di sinetron Suara Hati Istri.

Ia juga meminta para penonton agar tetap setia menyaksikan sinetron tersebut meski tokoh Zahra sudah tak lagi diperankannya.

"Thankyou for being a part of my first journey and thankyou for all the lesson. May God Bless You All! There’s no better teacher than experience! (Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan pertamaku dan terima kasih atas semua pelajarannya. Tuhan memberkati kalian semua. Tidak ada guru yang lebih baik daripada pengalaman!)"

"Tetap nonton Zahra ya! Setiap hari di @indosiar bakal ada wajah baru yang siap nemenin malam kalian!

See you next time!!!" tulis Lea.

Sosok pengganti Lea Ciarachel

Hana Kirana merupakan pengganti Lea Ciarachel memerankan karakter Zahra di sinetron Suara Hati Istri Indosiar.