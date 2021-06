Lirik dan Chord Lagu Yang Sedang Sedang Saja - Era Syaqira, Dia Tidak Cantik Ma Dia Tidak Jelek Ma

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Yang Sedang Sedang Saja - Era Syaqira.

Yang Sedang Sedang Saja merupakan lagu bergenre dangdut yang dinyanyikan Era Syaqira.

intro : C . . . Am . . . ( 2x )

Am . . .

( * )

Am

dia tidak cantik ma

Am

dia tidak jelek ma

G

yang sedang - sedang saja . .

F G Am

yang penting . . . . . . . dia setia . .

( * * )

Am

aku suka dia ma

Am

aku sayang dia ma

G

kasih dan rinduku ini

F G Am

tentunya . . . . . untuk si dia . .

int : Am . . . . .

[ reff : ]

Dm G

sedalam - dalamnya lautan india

C Am

lebih dalam lagi cintaku padanya . .

Dm G

sesuci dan sebeningnya embun pagi

F E Am

begitulah cintaku pada dirinya

E

dia nomor satu pilihanku

Dm

dia nomor satu idamanku

E

gadis sepertinya yang ku mau

( # )

Am G

yang sedang - sedang saja . . . aaa . .

Am

yang sedang - sedang saja . .

Am G

yang sedang - sedang saja . . . aaa . .

Am

yang sedang - sedang saja . .

Am

aku suka dia ma

Am

aku sayang dia ma

G

kasih dan rinduku ini

F G Am

tentunya . . . . . untuk si dia . .

int : C . . . Am . . C . . . Am

Am . . .

kembali ke : ( * ) . ( * * ) . reff . ( # ) . ( * ) . ( * * )

[ ending : ]

G

kasih dan rinduku ini

F G Am

tentunya . . . . . untuk si dia . .

G

yang sedang - sedang saja . .

F G Am

yang penting . . . . . . . dia setia . .

outro : Am . . . .