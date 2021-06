Kavling Down Slop Beri Kesempatan Konsumen Explore Design Villa Sendiri

Direktur PT Ciputra Development Tbk, Agung Krisprimandoyo (kanan) bersama GM The Taman Dayu, Dodi Purwanto dan Marketing Manager Irawati berdialog di depan maket rumah klaster terbaru The Taman Dayu, Pandaan, Pasuruan saat pameran di Galaxy Mall Surabaya, Kamis (3/6/2021).

SURYA.co.id | SURABAYA - Pengembang The Taman Dayu by Ciputra terus melakukan inovasi pada produknya untuk tetap menarik konsumen.

Salah satunya inovasi pada 13 unit di cluster New Belmond Resort berupa tanah kavling dengan model kontur lahan downslop.

General Manager The Taman Dayu by Ciputra, Dodi Purwanto, mengatakan, kontur downslop banyak ada untuk vila di kawasan perbukitan.

"Kami yang berada di perbukitan sudah ada vila dengan kontur ini dan produk terbaru di cluster New Belmond Resort kami siapkan sebanyak 13 unit dan sudah hampir sold out," jelas Dodi disela pameran The Taman Dayu by Ciputra di Galaxy Mal 2, Surabaya, Kamis (3/6/2021).

Menurut Dodi respon pasar cukup positif karena lokasinya yang cukup menarik. Selain itu, konsumen mendapat kesempatan untuk berkreasi mendesign sendiri bentuk bangunan yang diinginkan.

Kavling ini ditawarkan dengan harga mulai Rp 800 jutaan. Sehingga cukup terjangkau dan beberapa konsumen antusias dengan model yang ditawarkan.

"Saat ini trend orang untuk design hunian yang kemudian dishare di media sosial cukup tinggi. Dan ini kesempatan mereka untuk membuat design vila tersendiri dengan kontur downslop," lanjut Dodi.

Kontur downslop merupakan bangunan dua lantai dengan batas ketinggian lahan.

Dengan sebagian bangunan mengikuti bagian atas lahan sesuai jalan, dengan bagian belakang berada di lahan yang lebih bawah.

Khusus untuk 13 unit ini, pemandangan atau view di belakang downslop cukup menarik. Ada pemandangan lapangan golf dan lereng hijau.