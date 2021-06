Kampanye Bike to Work saat Hari Sepeda Sedunia 3 Juni 2021 di Kabupaten Jember

Kampanye bike to work atau bersepeda ke tempat kerja yang digelar di Kabupaten Jember, Kamis (3/6/2021).

SURYA.CO.ID, JEMBER - Puluhan pekerja di Kabupaten Jember berkampanye 'bike to work' atau bersepeda ke tempat kerja, Kamis (3/6/2021).

Kampanye itu sekaligus untuk memperingati Hari Sepeda Sedunia 3 Juni yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2018.

Kampanye bersepeda ke tempat kerja sambil memperingati Hari Sepeda Sedunia itu diinisiasi oleh lintas pusat studi di Universitas Jember, juga komunitas Bike to Work.

Kegiatan itu diikuti pegawai Universitas Jember, pekerja swasta, ibu rumah tangga, juga warga pegiat bersepeda di Kabupaten Jember.

Ketua The Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration (CHRM2) Al Khanif mengatakan, misi utama kegiatan itu adalah kampanye bersepeda ke tempat kerja.

"Misi utama kami adalah bersepeda ke tempat kerja. Karenanya, kampanye ini kami lakukan setiap hari kerja, mulai Senin sampai Jumat. Biasanya kami ambil hari Jumat. Namun karena hari ini berbarengan dengan Hari Sepeda Sedunia, jadi kami gelar hari ini," ujar Khanif kepada SURYA.co.id, Kamis (3/6/2021).

Rute yang dilewati, mulai dari depan gerbang masuk Universitas Jember ke Alun-Alun Jember melewati Jl PB Sudirman, kemudian berbelok ke Jl Sumatra, memutari kawasan kampus, masuk ke dalam kampus Unej, dan berakhir di depan gerbang masuk Unej.

Kampanye dilakukan ketika sebelum jam masuk kantor. Karenanya, setelah selesai kegiatan, sejumlah pekerja seperto dosen Unej langsung ke kampus untuk mengajar.

Begitu juga dengan beberapa pekerja swasta yang mengikuti kegiatan tersebut.

"Jadi pada intinya bersepeda itu sehat, mudah, dan tidak harus dilakukan di hari Sabtu dan Minggu, namun bisa setiap hari di hari kerja," tegasnya.