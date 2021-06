Chord Lagu Jang Ganggu - Shine of Black Versi Mudah,  Jangan Ganggu yang Itu Sa Punya

YouTube Shine of Black Official

SURYA.CO.ID - Berikut chord lagu Jang Ganggu yang dinyanyikan oleh Shine of Black.

Lagu Jang Ganggu - Shine of Black dirilis pada 23 Februari 2021 dan kini tengah populer.

Langsung saja, berikut chord lagu Jang Ganggu - Shine of Black selengkapnya.

Intro:

F G C

boh sayang... ko itu sa punya

F G C

jang ada... yang mo ganggu tong dua

F G Em Am

karna ko deng sa sama sama bahagia

Dm G C

ludah ludah dong yang tra suka

Reff:

F

oh adoh adoh jang ganggu

G C

yang itu sa punya jang ganggu

F

ko pi cari yang lain sudah

G C

tra usah jadi penggangu

F G

sa su stay dengan dia dari lama

Em Am

jang ko datang toki dengan ko pu drama

Dm G C

sio tabe sayang ko tabuang

Verse 1:

F G

jang ganggu yang itu

Em Am

sa punya jang ganggu

F G C

tra usah ko mo datang cari cari tau

F G

tabe di tra usah main ganas

Em Am

masih kalah jauh kurang berkelas

F G

kaka dong kurang kols ade trobos foll

Em Am

maaf de pu hati sa yang deluan kasih ko

Verse 2:

F

tuani saja jang coba

G

datang par mo ganggu

Em Am

nyong pu my lowva nanti tageser jauh

F G

ini sa pu leide cinta buat crazy

Em Am

deng ko saja baby jujur bukan parlente

F G

jang takut seng ada yang lain

Em Am

nyong pu cinta utuh ini seng bermain

F

nona pu manja manja nona

G

pu sifat bajaga

Em

nyong jaga hati jang mo tester

Am

nanti lain masuk testi

Reff:

F

oh adoh adoh jang ganggu

G C

yang itu sa punya jang ganggu

F

ko pi cari yang lain sudah

G C

tra usah jadi penggangu

F G

sa su stay dengan dia dari lama

Em Am

jang ko datang toki dengan ko pu drama

Dm G C

sio tabe sayang ko tabuang

Verse 3 :

F

boleh kah jang ganggu dia

G

de itu sa pu maitua

Em Am

de su bahagia akan selalu setia

F

sampe di hari tua

G

tong tetap akan bersatu

Em Am

jadi kam sei jauh jauh

F G

sa mohon eh jang kam begitu

Em Am

aduh sio eh macam tra mampu

F G

de pu mama su setuju saja ni anak mantu

Em

maskawin tong su atur

Am

langsung tong menuju

Verse 4:

F G

ko sei su dari pada masalah

Em

lebih baik jang ganggu

Am

itu sa yang punya

F G

jang jadi penggangu ko tu cuma benalu

Em Am

yang di saat di butuh kalo keluar rumah

F G

ko stop sudah dengan ko pu takalekang

Em Am

karna tendua bangun cinta tara gampang

F G

mo kasih pisah tong dua

C

oh tra bisa

Reff:

F

oh adoh adoh jang ganggu

G C

yang itu sa punya jang ganggu

F

ko pi cari yang lain sudah

G C

tra usah jadi penggangu

F G

sa su stay dengan dia dari lama

Em Am

jang ko datang toki dengan ko pu drama

Dm G C

sio tabe sayang ko tabuang