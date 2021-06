Chord Lagu Aishiteru 2 - Zivilia Dengan Kunci Dasar C, Aishiteru Bukti Cinta Untukmu

SURYA.CO.ID - Berikut chord lagu Aishiteru 2 yang dinyanyikan Zivilia dengan kunci dasar C.

Lagu Aishiteru 2 - Zivilia dirilis pada 2011 silam dan kini kembali viral di media sosial.

Langsung saja, berikut chord lagu Aishiteru 2 - Zivilia selengkapnya.

Intro: Am D Em C D

C

Bila cinta tak terbalas

D

Janji hanya tinggal janji

Em

Sakit hati yang ku rasa

G C

Sekian lama ku menunggu

D

Saat-saat ku bersamamu

Em

Dan kini aku kembali

Am D

Siksa menanggung rindu

Am D

Semua sia-sia

Chorus:

C D

Aishiteru bukti cinta untukmu

B Em

Namun yang ku beri tak pernah kau hargai

C D

Demi cinta kita ku korbankan segalanya

B Em

Semua yang kita lewati selalu ada dalam ingatan

Verse:

C

Cinta memang penuh misteri

D

Tiada yang tahu akhirnya

Em

Seperti yang aku rasakan

G C

Selalu ingin di dekatmu

D

Dan buat engkau tersenyum

Em

Namun tangis yang ku dapat

Am D

Siksa menanggung rindu

Am D

Semua sia-sia

Chorus:

C D

Aishiteru bukti cinta untukmu

B Em

Namun yang ku beri tak pernah kau hargai

C D

Demi cinta kita ku korbankan segalanya

B Em

Semua yang kita lewati selalu ada dalam ingatan

C D

Aishiteru

Bb C

Jiwa ini tlah pergi bersama semua kenangan

Bb C

Hampa hidup di dalam luka

Chorus:

D

Ai ai

C D

Aishiteru bukti cinta untukmu

B Em

Namun yang ku beri tak pernah kau hargai

C D

Demi cinta kita ku korbankan segalanya

B Em

Semua yang kita lewati selalu ada dalam ingatan

C D

Aishiteru