Lirik Lagu I Know I Love You - TXT Lengkap dengan Terjemahan Indonesia

Lirik Lagu I Know I Love You - TXT

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu I Know I Love You yang dinyanyikan TXT beserta terjemahannya.

Lagu I Know I Love You - TXT dirilis pada 31 Mei 2021 dan menjadi lagu andalan di album The Chaos Chapter: Freeze.

Berikut liirk lagu I Know I Love You - TXT beserta terjemahan selengkapnya.

I know I love you

I jeroui segye sok

I know you’re my 1 & only

I kkeuchi eopdeon eodum sok

Like oh my god, so holy

Mwodeun nae du sonkkeuteseon

Burinake domangga meolli

My life before you was a mess

Eonjena dan han pan igil su eopdeon cheseu

Oh we

Mujeogaengui badageseo

Neon yu1hage binnadeon gold

Now I can’t stop thinking bout you

When I’m sinking alone

Eoneu nal naege natanan cheonsa

Deryeoga jwo neoui hometown

I know it’s real I can feel it

Nan munje tuseongi love sick

Giri eopseosseo

Jugeodo joasseo

I’m a loser in this game

Segyeui yu1han beopchik

Nareul guhaejwo

Nae soneul jabajwo

Please use me like a drug

(I know I love you)