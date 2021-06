Lirik dan Terjemahan Lagu Arcade - Duncan Laurence, Loving You Is A Losing Game Viral di TikTok

SURYA.CO.ID - Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Arcade yang dipopulerkan oleh Duncan Laurence.

Lirik lagu Arcade yang viral di TikTok adalah Loving You is a Losing Game.

Lirik dan terjemahan lagu Arcade ramai diburu setelah lagu yang dirilis sejak 6 Maret 2019 itu viral di TikTok.

Berikut lirik lagu Arcade beserta terjemahan Indonesia.

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

A broken heart is all that's left

I'm still fixing all the cracks

Lost a couple of pieces when

I carried it, carried it, carried it home

I'm afraid of all I am

My mind feels like a foreign land

Silence ringing inside my head

Please, carry me, carry me, carry me home

I've spent all of the love I saved

We were always a losing game

Small-town boy in a big arcade

I got addicted to a losing game

Ooh, ooh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

How many pennies in the slot?

Giving us up didn't take a lot

I saw the end 'fore it begun

Still I carried, I carried, I carry on

Ooh, ooh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

Ooh, ooh

All I know, all I know

Loving you is a losing game