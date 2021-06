Lirik dan Chord Lagu Andai Aku Bisa 'Dan Aku tak Punya Hati' Viral di TikTok

SURYA.co.id, - Berikut Lirik dan Chord Lagu Andai Aku Bisa yang dipopulerkan oleh penyanyi kenamaan Chrisye.

Lagu Andai Aku Bisa merupakan lagu yang dirilis oleh mendian Chrisye pada tahun 2001 silam.

Menjadi salah satu lagu hits pada zamannya, Andai Aku Bisa mendapatkan kembali popularitasnya usai Viral di TikTok.

Langsung saja, berikut Lirik dan Chord Lagu Andai Aku Bisa.

Lirik dan Chord Lagu Andai Aku Bisa - Chrisye

Intro : C E F E F C F G

C F C F

C E

Andai aku bisa

F E

Memutar kembali

F C

Waktu yang t’lah berjalan

Fm C

Tuk kembali bersama

G C

Di dirimu selamanya

C E

Bukan maksud aku

F E

Menggapai dirimu

F C

Masih terlalu jauh

Fm C

Ke dalam kisah cinta

G C F G

Yang tak mungkin terjadi

Reff :

C Bm Am ..G

Dan a...ku tak punya hati

Dm G

Untuk menyakiti dirimu

Em A Dm

Dan a...ku tak punya hati

C G

Untuk mencintai dirimu

C F C

Yang selalu mencintai diriku

F Dm

Walau kau tahu diriku

G C

Masih bersamanya

Interlude :

C E F F Gm D

Gm F Gm F Gm C F Dm G

Kembali ke : Reff

F C

Walau pun kau tahu

F C

Kau tahu diriku

G C

Masih bersamanya

Outro : C F C F C

