Lirik Lagu Hello - Joy Red Velvet Dengan Terjemahan, Remake Lagu Lawas Park Hye Kyung

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Hello yang dinyanyikan oleh Joy Red Velvet beserta terjemahannya.

Lagu Hello - Joy Red Velvet dirilis pada 31 Mei 2021 dan merupakan lagu remake yang dulu dipopulerkan Park Hye Kyung.

Langsung saja, berikut lirik lagu Hello - Joy Red Velvet selengkapnya.

oeroun naldeuriyeo modu da annyeong

nae maeumsogui nunmuldeuldo ijeneun annyeong Oh

eojeui neoneun barameul tago meolli

huhoedo eopsi miryeon eopsi naraga

goodbye oh oh oh

yeongwonhi Oh oh oh

geoure bichin neoui moseubi seulpeo

neul useum jisdeon yejeonui neon eodie issni

jeo paran haneul nunbusin byeoldeuldo

modu da neoreul wihae issjanhni

deo isang ne ane geu ireun eopsdeon il

geuraeseo apeun gieok modu beoryeoyahal il

nunmuljisji ma saeroun oneureul

majihal junbireul haebwa Ooh ooh

oeroun naldeuriyeo modu da annyeong

nae maeumsogui nunmuldeuldo ijeneun annyeong Oh

eojeui neoneun barameul tago meolli

huhoedo eopsi miryeon eopsi naraga

goodbye oh oh oh

yeongwonhi Oh oh oh

seulpeuge naerin bineun kkocceul piugo

neoui nunmureun yeppeun sarangeul piul geoya

seulpeohaji ma saeroun oneureul

majihal junbireul haebwa Ooh ooh

haessal gadeukhan naldeuriyeo annyeong

gin jameseo nal kkaewojun achimiyeo annyeong Oh

neoui yuricheoreom malkeun misoga

sesangeul hwanhi useum jisge hal geoya

Ooh ah- naragado dwae

oeroun naldeuriyeo modu da annyeong

nae maeumsogui nunmuldeuldo ijeneun annyeong Oh

eojeui neoneun barameul tago meolli

huhoedo eopsi miryeon eopsi naraga

haessal gadeukhan naldeuriyeo annyeong

gin jameseo nal kkaewojun achimiyeo annyeong Oh

neoui yuricheoreom malkeun misoga

sesangeul hwanhi useum jisge hal geoya

goodbye oh oh oh

yeongwonhi Oh oh oh.