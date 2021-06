Lirik Lagu Anti-Romantic - TXT Dengan Terjemahan Indonesia, Cocok Untuk yang Sedang Single

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Anti Romantic yang dinyanyikan oleh TXT beserta terjemahan Indonesia.

Lagu Anti Romantic - TXT dirilis pada pada 31 Mei 2021 dan menceritakan orang-orang yang memilih tidak menjalin hubungan.

Berikut lirik lagu Anti Romantic - TXT beserta terjemahannya selengkapnya.

I don’t know who loves me

And I don’t care eochapi nangbi

Seollem ttawi

Jom geobi nanikka

Dalkom ssapssalhan chocolate

Kkeut maseun hangsang gatji

Like saddest movies

Nungaen nunmulman

Nan ara

Dalkomhan love song

Maengseui geu maldo

Doraseomyeon gyeolguk

Natseon geu someone

Sorry I’m an anti-romantic

Daranago sipeo jeo meolli

Imi neol jjonneun nae maeumi

Jageun bulssiro taolla

Sorry I’m an anti-romantic

Deoneun mitji ana romantic

Nae mam jeonbureul da bulsareugo

Kkaman jaeman namge doelkka duryeowo

I know that you love me

Tto chwihage hae gipi

Neon machi champagne

Ireom andoeneunde

Da boijana kkeuchi

Sukchwiboda jidoki

Himdeul geojana

Ja, ijjeumeseo kkeunnae

So stupid

Dalkomhan love song

Sachiseureoun rom com

Haengbokaetdeon mankeum

Gyesanseoen red line

Sorry I’m an anti-romantic

Daranago sipeo jeo meolli

Imi neol jjonneun nae maeumi

Jageun bulssiro taolla

Sorry I’m an anti-romantic

Deoneun mitji ana romantic

Nae mam jeonbureul da bulsareugo

Kkaman jaeman namge doelkka duryeowo

Sorry I’m an anti-romantic

Daranago sipeo jeo meolli

Imi neol jjonneun nae maeumi

Jageun bulssiro taolla

Sorry I’m an anti-romantic

Deoneun mitji ana romantic

Nae mam jeonbureul da bulsareugo

Kkaman jaeman namge doelkka duryeowo