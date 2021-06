Gaya Hidup Sehat juga Hasilkan Kulit Glowing, ini Penjelasan Director of Delovely Clinic dr Chelsea

Terapis Delovely Clinic melakukan treatment Melano C terhadap pasien. Treatment Melano C diklaim dapat membuat kulit glowing dalam sekejap.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Rutin melakukan treatment, skincare tidak pernah absen, tapi tak kunjung mendapatkan skin goal idaman. Bisa jadi, gaya hidup yang sedang dijalankan tidak sehat.

Menurut Director of Delovely Clinic dr Chelsea Adikoesoemo Dipl AAAM, gaya hidup sangat memengaruhi kondisi kulit wajah. Tak hanya kesehatan pada tubuh saja.

"Makanan yang masuk ke tubuh, perlu diperhatikan. Karena you are what you eat," terang Chelsea.

Chelsea mencontohkan dua kandungan makanan yang dapat mempengaruhi kondisi kulit wajah yakni, lemak jenuh dan oksidan tinggi.

"Kalau lemak, tentu nanti akibatnya bisa jadi jerawatan. Kalau oksidan tinggi, biasanya berakibat pada kulit kusam," tuturnya.

Selain asupan makanan, durasi tidur dan tingkat emosi juga mempengaruhi. Apabila kurang tidur, akan ada beberapa bagian di wajah yang menghitam atau membengkak. Biasanya sering terjadi di area mata.

"Sementara kalau manajemen emosi, pengaruhnya nanti pada produksi hormon androgen. Hormon ini, berakibat pada proses penuaan kulit," ujar Chelsea.

Chelsea menambahkan, pemilihan produk kecantikan pun perlu diperhatikan. Contoh paling simpel adalah produk pencuci wajah.

"Harus menggunakan sabun wajah yang kandungan pH-nya cocok dengan kulit. Karena kalau nggak cocok, bisa membuat kulit wajah kusam," tutup Chelsea.