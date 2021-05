Chord Lagu Seluruh Nafas Ini - Last Child feat Gisella, Jika Memang Dirimulah Tulang Rusukku 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Seluruh Nafas Ini - Last Child feat Gisella Anastasia.

Lagu Seluruh Nafas Ini - Last Child dirilis pada 2012 lalu dan masih digemari sampai saat ini.

Berikut langsung saja chord lagu Seluruh Nafas Ini - Last Child feat Gisella selengkapnya.

C G Am G F Am F

Lihatlah luka ini yang sakitnya abadi

C G

Yang terbalut hangatnya bekas pelukmu

Am F

Aku tak akan lupa tak akan pernah bisa

C G

Tentang apa yang harus memisahkan kita

Em F G

Di saat ku tertatih tanpa kau disini

Em F G

Kau tetap ku nanti demi keyakinan ini

F G C

Jika memang dirimulah tulang rusukku

F G Am

Kau akan kembali pada tubuh ini

F G C

Ku akan tua dan mati dalam pelukmu

Am G F C

Untukmu seluruh nafas ini

Am F

Kita telah lewati rasa yang pernah mati

C G

Bukan hal baru bila kau tinggalkan aku

Am F

Tanpa kita mencari jalan untuk kembali

C G

Takdir cinta yang menuntunmu kembali padaku

Em F C G

Di saat ku tertatih tanpa kau disini

Em F G

Kau tetap ku nanti demi keyakinan ini

F C

Jika memang kau terlahir hanya untukku

F Am

Bawalah hatiku dan lekas kembali

F C

Ku nikmati rindu yang datang membunuhku

Am G F

Untukmu seluruh nafas ini

Dm

Dan ini yang terakhir (aku menyakitimu)

F

Ini yang terakhir (aku meninggalkanmu hooo..)

Am G F

Tak kan ku sia-siakan hidupmu lagi

Dm F

Ini yang terakhir, dan ini yang terakhir

Am G F G C

Tak kan ku sia-siakan hidupmu lagi

F G C

Jika memang dirimulah tulang rusukku

F G Am

Kau akan kembali pada tubuh ini

F G C

Ku akan tua dan mati dalam pelukmu

Am G F

Untukmu seluruh nafas ini

F G C

Jika memang dirimulah tulang rusukku

F G Am

Kau akan kembali pada tubuh ini

F G C

Ku akan tua dan mati dalam pelukmu

Am G F

Untukmu seluruh nafas ini

Am G F

Untukmu seluruh nafas ini

Dm F C

Untukmu seluruh nafas ini