Seperti Ini Kearifan Lokal Petani Kediri Jelang Musim Kemarau, Bersihkan Saluran Air

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Menjelang musim kemarau, petani di Kota Kediri mempersiapkan diri dengan melakukan kegiatan Susuk Wangan atau membersihkan saluran irigasi sawah.

Susuk Wangan merupakan bentuk kearifan lokal petani di Kota Kediri dalam mengolah lahan pertaniannya.

Seperti disampaikan Murdoko, salah satu petani di Kecamatan Pesantren, kalau musim kemarau yang menjadi masalah adalah saluran irigasi.

"Kalau saluran mampet ya petani akan kesusahan. Oleh karenanya kami perlu secara berkala melakukan pembersihan dan perawatan sungai supaya ketersediaan air terpenuhi dengan baik," ungkap Murdoko, Sabtu (29/5/2021).

Selain masalah air, permasalahan yang muncul saat musim kemarau adalah hama belalang.

"Musim kemarau tanaman yang ditanam kan sejenis palawija, seperti jagung, kacang-kacangan, dan juga lombok, biasanya hama yang seringkali mengganggu adalah walang," ungkapnya.

Sementara Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPP) Kota Kediri juga bersiap membantu petani dalam penyusunan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK).

Hal ini seperti yang terselenggara di Kelurahan Tosaren, sejumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani mendapatkan penyuluhan dan pembinaan terkait persiapan jelang musim kemarau dan penyusunan E-RDKK guna dapatkan jatah pupuk bersubsidi.

Fatoni, Penyuluh Pertanian DKPP Kota Kediri menjelaskan, memberikan arahan kepada para petani, bagaimana cara penyusunan E-RDKK dan apa yang harus dilakukan utamanya untuk dapatkan pupuk bersubsidi.

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi bagi petani jika ingin dapatkan pupuk bersubsidi.

"Petani harus tergabung dalam kelompok tani di daerahnya, selain itu harus membuat surat pernyataan terkait lahan yang mereka kerjakan berikut juga syarat-syarat administrasi pendukung lainnya," ungkapnya.

Kepengurusan administratif pengajuan E-RDKK ini berdasarkan kelompok tani.

"Jadi itu merupakan tanggung jawab kelompok tani, kalau tidak diurus konsekuensinya tidak mendapatkan jatah pupuk bersubsidi," tandasnya.

Sementara harga pupuk bersubsidi bedasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2020 mulai dari harga Rp 32.000 untuk Petroganik per karung, ZA Rp 85.000 per karung, NPK Ponska Rp 115.000 per karung, Urea Rp 112.000 per karung dan SP-36 Rp 120.000 per karung.

