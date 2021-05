Lirik dan Chord Lagu Lon Rindu - Rialdoni Viral di TikTok, Hati Sabe Merindu

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Lon Rindu atau yang berjudul asli Meurindu.

Lagu Lon Rindu merupakan lagu berbahasa Aceh yang dinyanyikan oleh Rialdoni dan viral di TikTok.

Berikut chord dan lirik lagu Lon Rindu selengkapnya.

G D G

Mantong teusimpan di dalam hate

C D G

Mantong teu uke syae cinta

C D G

keu gata sayang - gata bohate

Am D G

gata yang sabe lon puja

G D G

Mantong teusimpan di dalam hate

C D G

Mantong teu uke syae cinta

C D G

keu gata sayang - gata bohate

Am D G

gata yang sabe lon puja

C D

Lon rindu, lon rindu

G Em

Hate sabe merindu

C

Bungong meulu

D G

Gata sabe lon damba

C D

Lon rindu, lon rindu

Bm Em

Hati sabe merindu

Am

Lon yakin troh masa

D G D

Bak ulon tagisa

G D G

Mantong teusimpan di dalam hate

C D G

Mantong teu uke syae cinta

C D G

keu gata sayang - gata bohate

Am D G

gata yang sabe lon puja

C D

Lon rindu, lon rindu

G Em

Kanda sabe lon rindu

C

Lagu syahdu

D G

Jeut keu peunawa lara

C D

Hooo, lon rindu, lon rindu

G

Hate sabe merindu

C

Bungong meulu

D G

Gata sabe lon damba

C D

Lon rindu, lon rindu

Bm Em

Hati sabe merindu

Am

Lon yakin troh masa

D G

Bak ulon tagisa

C D

Lon yakin troh masa

G

Bak ulon tagisa