Simalakama Petambak di Lamongan, Tanam Padi atau Terima Harga Ikan Hancur

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Petambak di Kabupaten Lamongan kini dihadapkan dengan kenyataan harga semua jenis ikan terjun bebas.

Meski harga hancur, para petambak terpaksa memanen ikan di lahan tambak mereka lantaran untuk persiapan masuk musim tanam padi.

Data yang ada di Pasar Ikan Jalan Kusuma Bangsa Lamongan menunjukkan harga ikan Bandeng Rp 12 ribu per kilogram, Mujaer, Tombro dan Bader (putihan) Rp 8 ribu per kilogram, sedang Vaname hanya Rp 35 ribu dan paling atas Rp 40 ribu per kilogram.

Para petambak harus menerima kenyataan harga hancur. Namun masa panen tidak bisa ditunda lagi, lantaran masuk musim kemarau ini segera beralih ke tanam padi.

"Meski harga hancur-hancuran, petambak tetap memanen ikannya," kata petambak asal Glagah, Khoirul Anwar kepada SURYA.CO.ID, Kamis (27/5/2021).

Jika di antara petambak lembur pelihara ikan, dan saat ini tidak serentak ikut panen, maka kerugian akan lebih parah.

Selain tidak bisa tanam padi, biaya yang dikeluarkan untuk lembur juga lebih tinggi.

Bayangkan saja, kata Khoirul, kalau lembur kebutuhan air akan bertambah, air banyak bocor ke tetangga tambak yang tanam padi.

Untuk mencukupi kebutuhan air di tambak, petani juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pompa air.

lebih parah lagi, petambak tidak akan bisa menutup kerugian saat pelihara ikan sebelumnya.