Lirik dan Terjemahan Lagu Everything Sucks - Vaultboy yang Viral di TikTok, Baru Dirilis 21 Mei 2021

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan terjemahan lagu Everything Sucks - Vaultboy.

Lagu Everything Sucks dirilis pada 21 Mei 2021.

Sejak itulah lirik dan terjemahan Everything Sucks banyak diburu warganet, apalagi saat ini sudah menjadi salah satu lagu viral di TikTok.

[Verse 1]

Everything sucks, just kidding

Everything is great, no really

I haven't thought about my ex today

Oh, wait–(Fuck, I just did)

But I went outside for the first time

In a few days and it felt nice

And I might try doing exercise (Haha, not really)



[Chorus]

I wanna forget my bad days, all my bad days

And be okay, and be okay

Spend my spare change down at the arcade

And then I'll say, I'll say

[Verse 2]

Everything sucks, just kidding

Everything is better than it used to be

I didn't write a song about my ex today

(Oh, wait–um)

But I called my friends and I told them

We should hang out if it makes sense

'Cause I miss them and I hate being alone (Oh, r?ally?)

[Chorus]

I wanna forget my bad days, all my bad days

And be okay, and be okay

Spend my spare change down at the arcade

And then I'll say, I'll say

I wanna forget my bad days, all my bad days

And be okay, and be okay

Spend my spare change down at the arcade

And then I'll say, I'll say

I wanna forget my bad days, all my bad days

And be okay, and be okay

Spend my spare change down at the arcade

And then I'll say, I'll say

[Outro]

Everything sucks, just kidding

Terjemahan Indonesia

Semuanya payah, hanya bercanda

Semuanya bagus, tidak benar-benar...

Saya belum memikirkan mantan saya hari ini

Oh tunggu, sial, aku baru saja melakukannya!

Tapi aku pergi keluar untuk pertama kalinya

Dalam beberapa hari, dan rasanya menyenangkan

Dan saya mungkin akan mencoba berolahraga

Aku ingin melupakan hari burukku, semua hari burukku.

Semua baik-baik saja, semua baik-baik saja