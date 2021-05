Lirik dan Terjemahan Lagu Fever - ENHYPEN, Video Klip Masuk 10 Besar Trending Youtube

SURYA.co.id - Berikut lirik dan terjemahan lagu Fever - ENHYPEN, beserta terjemahan dalam Bahasa Indonesia.

Lagu Fever single dirilis 19 Mei 2021 melalui kanal Youtube Hype Labels.

Baru beberapa hari dirilis, video klip lagu tersebut sudah menduduki posisi 10 besar trending Youtube.

Lirik Lagu Fever - ENHYPEN

Give me fever

Eoreum gateun nun, geu bulgeun nunbit

Breaking me in two, nareul heundeulji

Wangjwae anjeun ne ape seol ttae

Nae ane taneun bulgil

What I gotta do, tteugeoun soni

Neoreul chajado I cannot have it

Neoege sondaeseon an dwae, jeoldae

Hajiman ikkeulliji

Nan apeulsurok neol wonhae

Meomchwo jebal, meomchuji ma

Meomchwo jebal, meomchuji ma (Ah)

Neo ttaemune onmomi taolla

Neo ttaemune simjangi mongmalla

Like a fever, fever, fever, fever

Neol ango sipeo

Neol ango sipeo

Mireonaedo nae ane taolla

Jaega dwaedo bulkkochi pieona

Like a fever, fever, fever

Neol alko sipeo

Neol alko sipeo