Chord Lagu Angel - Denny Caknan feat Cak Percil Versi Mudah Dengan Kunci Dasar C

SURYA.CO.ID - Berikut chord lagu Angel yang dinyanyikan oleh Denny Caknan featuring Cak Percil.

Lagu Angel - Denny Caknan feat Cak Percil dirilis pada 27 April 2021 dan sempat masuk trending YouTube.

Langsung saja, berikut chord lagu Angel - Denny Caknan feat Cak Percil.

C D

ketika semuanya terasa begitu abot..

-C Bm Em

ku coba untuk.. tetap rapopo..

-D C D

di saat cinta ini.. terasa angel..

G

angel..

Intro : C D Bm Em

C D G

C D Bm Em

tresno.. kuwi.. ra koyo instagram

C D G

seng diklik langsung oleh ati.. (yeach)

C D Bm Em

duh Gusti.. nopo kulo di prank

C

ra kuat ati iki..

D D-C-Bm C-D

pas dee medot janji..

C D Bm Em

ayumu.. tenanan.. ora editan..

C D G

seng marai aku kedanan..

C D

pancen salahku dewe..

Bm Em

ra ono seng ngongkon

Am C D

abot sanggane.. aku angel move on..

Reff :

C D

ketika semuanya terasa begitu abot..

Bm Em

ku coba untuk.. tetap rapopo..

C D

di saat cinta ini.. terasa angel..

G

angel..

C D

ku katakan dalam hati yo uwes..

Bm Em

menurutmu.. aku kudu piye..

C D

apakah aku harus.. mengikutimu..

G

yo aku mengkis mengkis..

(wooh mengkis mengkis..)

Musik : C D Bm Em

C D G

Am Bm C Am D

C D Bm Em

ayumu.. tenanan.. ora editan..

C D G

seng marai aku kedanan..

C D

pancen salahku dewe..

Bm Em

ra ono seng ngongkon

Am C D

abot sanggane.. aku angel move on..

Reff :

C D

ketika semuanya terasa begitu abot..

Bm Em

ku coba untuk.. tetap rapopo..

C D

di saat cinta ini.. terasa angel..

G

angel..

C D

ku katakan dalam hati yo uwes..

Bm Em

menurutmu.. aku kudu piye..

C D

apakah aku harus.. mengikutimu..

G

yo aku mengkis mengkis..

D G

yo aku mengkis mengkis..

D G

yo aku mengkis mengkis..