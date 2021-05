Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Tanah dan Bangunan di Kecamatan Mulyorejo Surabaya

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Koperasi Simpan Pinjam JASA melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU HT Nomor 4 tahun 1996, tanpa kehadiran peserta lelang terhadap barang jaminan milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin hutang/Debitur : JAMAL GHOZI

Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang tertanam diatasnya tersebut dalam SHM No. 3238, luas 1.000 m2, S.U No. 00058/Mulyorejo/2013 a/n. DJAMAL BASYMELEH terletak di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Dijual dengan Nilai Limit Rp 24.000.000.000,- Uang jaminan penawaran lelang Rp 4.800.000.000,-

Persyaratan Lelang

1. Peserta lelang memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id

2. Ketentuan dan Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut.

3. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggungan Pembeli;

4. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor Virtual Account (VA) dengan nilai nominal harus sama dengan yang dipersyaratkan dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;

5. Uang jaminan penawaran lelang dari Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap bank;