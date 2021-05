Pamerkan Produk Inovatif, Siswa SMA Citra Berkat Surabaya Buat Booth Virtual

habibur rohman/surya.co.id

Berbagai karya inovatif Program of Enterpreneurship (POE) SMA Citra Berkat Surabaya yang berupa 'Booth Virtual', Minggu (23/5/2021). Melalui bimbingan tim Dosen Visual Communication Design Universitas Ciputra ini menghasilkan 54 produk dari siswa kelas 10 dan 11 dan dipamerkan pada 'Virtual Exhibition Enterpreneurship' dengan tema 'The Great Influence For Young Generation'.