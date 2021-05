Lirik dan Chord Lagu Butter - BTS yang Pecahkan Rekor Jadi MV Tercepat, Mudah Ditiru, Kunci Dasar G

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Butter yang merupakan single terbaru BTS.

Lirik dan chord lagu Butter tengah ramai diburu setelah musik video Butter - BTS memecahkan rekor sebagai video tercepat yang mendapatkan 110 juta viewers kurang dari 24 jam.

Lirik lagu Butter menceritakan tentang percintaan

[Intro]

G A C

[Verse 1: Jungkook, V]

G

Smooth like butter

A C

Like a criminal undercover

G

Gon' pop like trouble

A C

Breakin' into your heart like that (Ooh)

G

Cool shade stunner

A C

Yeah, I owe it all to my mother

G

Hot like summer

A C

Yeah, I'm makin' you sweat like that

Break it down

[Pre-Chorus: Jin, RM]

G

Oh, when I look in the mirror

A C

I'll melt your heart into two

G A

I got that superstar glow so (Ooh)

C

Do the boogie like

[Chorus: Jungkook, Jimin, V]

C D G

Side step, right, left to my beat (Heartbeat)

C D G

High like the moon, rock with me, baby

C D

Know that I got that heat

G

Let me show you 'cause talk is cheap

C D G

Side step, right, left to my beat (Heartbeat)

Get it, let it roll

[Verse 2: Jungkook, V, Jin]

G

Smooth like butter

A C

Pull you in like no other

G

Don't need no Usher

A C

To remind me you got it bad

G

Ain't no other

A C

That can sweep you up like a robber

G

Straight up, I got ya

A C

Makin' you fall like that

Break it down

[Pre-Chorus: Jimin, RM]

G

Oh, when I look in the mirror

A C

I'll melt your heart into two

G A

I got that superstar glow so (Ooh)

C

