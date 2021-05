Lirik dan Chord Lagu Hadiah Tuhan - Nagita Slavina yang Viral di TikTok, Semoga Bahagia Engkau

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Hadiah Tuhan yang dipopulerkan oleh Nagita Slavina.

Lirik dan chord lagu Hadiah Tuhan mulai banyak diburu setelah menjadi latar musik video TikTok.

Kini, lagu Hadiah Terindah masuk jajaran lagu viral di TikTok.

Bm Em

bila aku k-mpulkan



Am7 D Cm G

semilyar para penyair

Em E C

tuk lukiskan indahnya hidup



Am7 D7 Am G

namun tak bisa mengalahkan

C Am D

keindahan yang ini yang dia terima

G Em C

kau buah cintaku



Am D Cm G

hadirmu luar biasa



Em G C Am7

semuanya yang pernah aku dapat



D C

tak sebanding dengan hadirmu

G C D Bm Em

semoga bahagia engkau di dalam dekapan aku

Am7 D7 G

semoga ku bisa menjaga fitrahmu

C D Bm7 Em7

dengarlah aku bisikan bahaya dan aman dunia