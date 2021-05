Chord Lagunya Begini Nadanya Begitu - Jason Ranti Viral di TikTok, Aku Tak Ingin Menangis

SURYA.CO.ID - Berikut chord lagu Lagunya Begini Nadanya Begitu oleh Jason Ranti.

Lagu Lagunya Begini Nadanya Begitu - Jason Ranti dirilis pada 2019 silam dan kini viral di TikTok dan media sosial lainnya.

Berikut chord lagu Lagunya Begini Nadanya Begitu - Jason Ranti selengkapnya.

G D/Fm Em D

Berlayar ke Depok di waktu pagi hari

C G/B Am7 D/Fm

Sambil menulis lirik untuk lagu pop

G D/Fm Em D

Bilangnya begini, maksudnya begitu

C G/B Am7

Kita abadi, yang fana itu waktu

G D/Fm Em D

Barangkali hidup adalah doa yang panjang

C G/B Am7 D

Tapi oh sayang doanya mesti seragam

G D/Fm Em D

Karena tak dapat kuungkapkan kata yang paling cinta

C G/B Am7 D/Fm

Kupasrahkan saja di dalam dia

[Chorus]

C G/B

Aku tak ingin menangis

C G/B

Menerka gerimis

C G/B

Di sepanjang lorong itu

D

Aku tak ada nyali

G D/Fm Em D

Oh Pak Sapardi

C G/B Am7 D/Fm

Aku ingin ngopi dengan sederhana

G D/Fm Em D

Di bulan Juni

C D G

Dengan murid cantikmu di UI

[Verse]

G D/Fm Em D

Ada berita apa hari ini, Dian Sastro?

C G/B Am7 D/Fm

Hidungmu abadi nyaris seperti puisi

G D/Fm Em D

Lagunya begini, nadanya begitu

C G/B Am7

Maknanya tak ada mirip seperti pejabat

G D/Fm Em D

Ternyata hatiku hanya selembar daun

C G/B Am7 D

Ah sialan, ku mudah terombang-ambing

G D/Fm Em D

Tapi kutahu Tuhan 'kan merawat segalanya

C G/B Am7 D/Fm

Sebab katanya Jakarta itu kasih sayang

[Chorus]

C G/B

Aku tak ingin menangis

C G/B

Menerka gerimis

C G/B

Di sepanjang lorong itu

D

Aku tak ada nyali

G D/Fm Em D

Oh Pak Sapardi

C G/B Am7 D/Fm

Ku hanya ingin boti dengan sederhana

G D/Fm Em D

Di bulan Juni

C D G

Dengan murid cantikmu di UI

[Music]

G D/Fm Em D 2x

[Verse]

G D/Fm Em D

Terus terang belakangan kuingin jadi penyair

C G/B Am7 D/Fm

Karang senjata lawan Taufiq Ismail

G D/Fm Em D

Bolak-balik 7-Eleven, kutulis syair

C G/B Am7

Sebab kurasa di sana sangat spirituil

G D/Fm Em D

Ku tak bisa nulis yang indah

C G/B Am7 D

Dan berbunga-bunga

G D/Fm Em D

Yang kuingin langsung saja menikam di hati

C G/B

Ku tak rela kau menangis

C G/B

Menerka gerimis

C G/B

Di sepanjang lorong itu aku tak sanggup lagi

[Chorus]

G D/Fm Em D

Oh Pak Sapardi

C G/B Am D

Lihat Ari Reda jualan tiket

G D/Fm Em D

Di Cikini

C G/B Am D

Bikin konser mini merayakan puisi

D

Oh Pak Sapardi

C D G

Doa kami kirim dari sini

C D G

Oh cinta kami beri cuma cuma

C D G

Mmm doa kami kirim dari sini