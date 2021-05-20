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Lirik Lagu Deen Assalam Tulisan Arab dan Latin, Beserta Arti Bahasa Indonesia
Lirik lagu Deen Assalam tulisan Arab dan Latin beserta artinya. Kalla hadzil ard mataqfii masahah Lau na'isibila samahah
SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Deen Assalam dengan tulisan Arab dan Latin.
Lagu Deen Assalam dipopulerkan oleh Sabyan Gambus dan bercerita tentang indahnya toleransi.
Langsung saja, berikut lirik lagu Deen Assalam selengkapnya.
كَلَّ هَذِى الاَرْضِ مَاتَكْفِيْ مَسَاحَةْ
لَوْ نَعِيْشِ بِلَاسَمَاحَةْ
وَانْ تَعَا يَشْنَا بِحَبْ
لَوْ تَضِيْقِ الاَرْضِ نَسْكَنْ كَلَّ قَلْبْ
كَلَّ هَذِى الاَرْضِ مَاتَكْفِيْ مَسَاحَةْ
لَوْ نَعِيْشِ بِلَاسَمَاحَةْ
وَانْ تَعَا يَشْنَا بِحَبْ
لَوْ تَضِيْقِ الاَرْضِ نَسْكَنْ كَلَّ قَلْبْ
اَبْتَحِيَةْ وَبْسَلَامْ
اَنْشُرُوْا اَحْلَى الْكَلَامْ زَيْنُوْا الدِّنْيَا حْتِرَامْ
اَبْمَحَبَّةْ وَابْتِسَامْ
ااَنْشُرُوْا بَيْنِ الاَنَامْ هَذَا هُوْا ديْنَ السَّلَامْ
كَلَّ هَذِى الاَرْضِ مَاتَكْفِيْ مَسَاحَةْ
لَوْ نَعِيْشِ بِلَاسَمَاحَةْ
وَانْ تَعَا يَشْنَا بِحَبْ
لَوْ تَضِيْقِ الاَرْضِ نَسْكَنْ كَلَّ قَلْبْ
اَبْتَحِيَةْ وَبْسَلَامْ
اَنْشُرُوْا اَحْلَى الْكَلَامْ زَيْنُوْا الدِّنْيَا حْتِرَامْ
اَبْمَحَبَّةْ وَابْتِسَامْ
ااَنْشُرُوْا بَيْنِ الاَنَامْ هَذَا هُوْا ديْنَ السَّلَامْ
ديْنَ السَّلَامْ
Kalla hadzil ard mataqfii masahah
Lau na'isibila samahah
Wanta'ayasna bihab
Lau tadiqil ardi naskan kalla kolb
Kalla hadzil ard mataqfii masahah
Lau na'isibila samahah
Wanta'ayasna bihab
Lau tadiqil ardi naskan kalla kolb
Abtahiyyat wabsalam
Ansyuru ahlal kalam jainuddin yahtirom
Abmahabbat wabtisam
Ansyuru bainil anam hadahu din assalam
Kalla hadzil ard mataqfii masahah
Lau na'isibila samahah
Wanta'ayasna bihab
Lau tadiqil ardi naskan kalla kolb
Abtahiyyat wabsalam
Ansyuru ahlal kalam jainuddin yahtirom
Abmahabbat wabtisam
Ansyuru bainil anam hadahu din assalam
Din assalam
Abtahiyyat wabsalam
Ansyuru ahlal kalam jainuddin yahtirom
Abmahabbat wabtisam
Ansyuru bainil anam hadahu din assalam
Abtahiyyat wabsalam
Ansyuru ahlal kalam jainuddin yahtirom
Abmahabbat wabtisam
Ansyuru bainil anam hadahu din assalam
Din assalam
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