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Lirik Lagu Deen Assalam Tulisan Arab dan Latin, Beserta Arti Bahasa Indonesia

Lirik lagu Deen Assalam tulisan Arab dan Latin beserta artinya. Kalla hadzil ard mataqfii masahah Lau na'isibila samahah

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Lirik lagu Deen Assalam tulisan Arab dan Latin beserta artinya 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Deen Assalam dengan tulisan Arab dan Latin.

Lagu Deen Assalam dipopulerkan oleh Sabyan Gambus dan bercerita tentang indahnya toleransi.

Langsung saja, berikut lirik lagu Deen Assalam selengkapnya.

كَلَّ هَذِى الاَرْضِ مَاتَكْفِيْ مَسَاحَةْ
لَوْ نَعِيْشِ بِلَاسَمَاحَةْ
وَانْ تَعَا يَشْنَا بِحَبْ
لَوْ تَضِيْقِ الاَرْضِ نَسْكَنْ كَلَّ قَلْبْ
كَلَّ هَذِى الاَرْضِ مَاتَكْفِيْ مَسَاحَةْ
لَوْ نَعِيْشِ بِلَاسَمَاحَةْ
وَانْ تَعَا يَشْنَا بِحَبْ
لَوْ تَضِيْقِ الاَرْضِ نَسْكَنْ كَلَّ قَلْبْ

اَبْتَحِيَةْ وَبْسَلَامْ
اَنْشُرُوْا اَحْلَى الْكَلَامْ زَيْنُوْا الدِّنْيَا حْتِرَامْ
اَبْمَحَبَّةْ وَابْتِسَامْ
ااَنْشُرُوْا بَيْنِ الاَنَامْ هَذَا هُوْا ديْنَ السَّلَامْ

كَلَّ هَذِى الاَرْضِ مَاتَكْفِيْ مَسَاحَةْ
لَوْ نَعِيْشِ بِلَاسَمَاحَةْ
وَانْ تَعَا يَشْنَا بِحَبْ
لَوْ تَضِيْقِ الاَرْضِ نَسْكَنْ كَلَّ قَلْبْ

اَبْتَحِيَةْ وَبْسَلَامْ
اَنْشُرُوْا اَحْلَى الْكَلَامْ زَيْنُوْا الدِّنْيَا حْتِرَامْ
اَبْمَحَبَّةْ وَابْتِسَامْ
ااَنْشُرُوْا بَيْنِ الاَنَامْ هَذَا هُوْا ديْنَ السَّلَامْ
ديْنَ السَّلَامْ

Kalla hadzil ard mataqfii masahah
Lau na'isibila samahah
Wanta'ayasna bihab
Lau tadiqil ardi naskan kalla kolb

Kalla hadzil ard mataqfii masahah
Lau na'isibila samahah
Wanta'ayasna bihab
Lau tadiqil ardi naskan kalla kolb

Abtahiyyat wabsalam
Ansyuru ahlal kalam jainuddin yahtirom
Abmahabbat wabtisam
Ansyuru bainil anam hadahu din assalam

Kalla hadzil ard mataqfii masahah
Lau na'isibila samahah
Wanta'ayasna bihab
Lau tadiqil ardi naskan kalla kolb

Abtahiyyat wabsalam
Ansyuru ahlal kalam jainuddin yahtirom
Abmahabbat wabtisam
Ansyuru bainil anam hadahu din assalam
Din assalam

Abtahiyyat wabsalam
Ansyuru ahlal kalam jainuddin yahtirom
Abmahabbat wabtisam
Ansyuru bainil anam hadahu din assalam

Abtahiyyat wabsalam
Ansyuru ahlal kalam jainuddin yahtirom
Abmahabbat wabtisam
Ansyuru bainil anam hadahu din assalam
Din assalam

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1. Terjemahan Indonesia
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Lirik Lagu Deen Assalam
Deen Assalam
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Lirik Lagu Deen Assalam Arab
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surabaya.tribunnews.com
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Penulis: Alif Nur Fitri Pratiwi
Editor: Musahadah
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