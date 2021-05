Lirik Lagu Breaking Down - Ailee OST Drama Doom At Your Service, Beserta Artinya

Lirik Lagu Breaking Down - Ailee OST Drama Doom At Your Service

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Breaking Down yang dinyanyikan oleh soloist Korea, Ailee.

Lagu Breaking Down - Ailee merupakan Official Soundtrack atau OST drama Doom At Your Service.

Berikut lirik lagu Breaking Down - Ailee beserta artinya selengkapnya.

It's about to fall off wiheomhae

I'm sorry nunmuri na Yeah

Eodumi naeryeowa sarajyeo ga

Meomchweojin shigan soge

They'll disappear without a trace

Meomchul suga eopseo wae My last favor

I'm breaking down muneojyeo naerigo

Eodumeul bichune

I'm breaking down gieok soge sara

Inside my memory

It's our fate, destiny unmyeongcheoreom

Chagabge nal jinnulleowa Yeah

Bulgeojin i eodum sok gipeojyeoman ga

Empty life My last favor

I'm breaking down muneojyeo naerigo

Eodumeul bichune

I'm breaking down gieok soge sara

Inside my memory

I'm breaking down kkeuchi eomneun i bam

Buseojyeo naeryeowa

I'm breaking down gieok soge sara

Inside my memory

Memory