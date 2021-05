Lirik dan Chord Lagu Levitating - Dua Lipa feat DaBaby Viral di TikTok, You Want Me I Want You

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Levitating yang dipopulerkan Dua Lipa dan rapper asal Amerika, DaBaby.

Lagu Levitating dirilis pada 2020 lalu.

Kini, lirik dan chord lagu Levitating mulai banyak diburu saat lagu ini dijadikan latar video di aplikasi TikTok.

Tak heran Levitating masuk daftar lagu viral di TikTok.

[Intro]

Am Em Dm Am x2

[Verse 1]

Am Em

If you wanna run away with me, I know a galaxy

Dm Am

And I could take you for a ride

Am Em

I had a premonition that we fell into a rhythm

Dm Am

Where the music don't stop for life

Am Em

Glitter in the sky, glitter in my eyes

Dm Am

Shining just the way you like

Am Em

If you're feeling like you need a little bit of company

Dm Am

You met me at the perfect time

[Pre-Chorus]

Am Em

You want me, I want you, baby

Dm Am

My sugar-boo, I'm levitating

Am Em

The Milky Way, we're renegading

Dm Am

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

[Chorus]

Am Em Dm Am

I got you, moonlight, you're my starlight

Am Em Dm Am

I need you all night, come on dance with me

I'm levitating

Am Em Dm Am

I got you, moonlight, you're my starlight

Am Em Dm Am

I need you all night, come on dance with me

I'm levitating