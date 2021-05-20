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Lirik dan Chord Lagu Levitating - Dua Lipa feat DaBaby Viral di TikTok, You Want Me I Want You
Berikut lirik dan chord lagu Levitating yang dipopulerkan Dua Lipa dan rapper asal Amerika, DaBaby.
SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Levitating yang dipopulerkan Dua Lipa dan rapper asal Amerika, DaBaby.
Lagu Levitating dirilis pada 2020 lalu.
Kini, lirik dan chord lagu Levitating mulai banyak diburu saat lagu ini dijadikan latar video di aplikasi TikTok.
Tak heran Levitating masuk daftar lagu viral di TikTok.
[Intro]
Am Em Dm Am x2
[Verse 1]
Am Em
If you wanna run away with me, I know a galaxy
Dm Am
And I could take you for a ride
Am Em
I had a premonition that we fell into a rhythm
Dm Am
Where the music don't stop for life
Am Em
Glitter in the sky, glitter in my eyes
Dm Am
Shining just the way you like
Am Em
If you're feeling like you need a little bit of company
Dm Am
You met me at the perfect time
[Pre-Chorus]
Am Em
You want me, I want you, baby
Dm Am
My sugar-boo, I'm levitating
Am Em
The Milky Way, we're renegading
Dm Am
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
[Chorus]
Am Em Dm Am
I got you, moonlight, you're my starlight
Am Em Dm Am
I need you all night, come on dance with me
I'm levitating
Am Em Dm Am
I got you, moonlight, you're my starlight
Am Em Dm Am
I need you all night, come on dance with me
I'm levitating
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