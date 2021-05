Lirik dan Chord Lagu Yang Sedang Sedang Saja - Iwan Salman Viral di TikTok 'Aku Suka Dia Mak'

SURYA.co.id, - Berikut Lirik dan Chord Lagu Yang Sedang Sedang Saja dipopulerkan oleh Iwan Salman.

Lagu yang sedang sedang saja merupakan lagu dari penyanyi berdarah Indonesia- Malaysia yaitu Iwan Salman.

Ia lebih dikenal sebagai penyanyi Malaysia dan tenar di awal tahun 2000an.

Lagu yang sedang-sedang saja yang telah dibawakan oleh Iwan Salman ini kembali populer setelah Viral di TikTok.

Langsung saja, berikut lirik dan chord lagu yang sedang sedang saja dari Iwan Salman

Chord Yang Sedang Sedang Saja

C...Am...(2x)

Am...

Am

Dia tidak cantik, Ma

Am

Dia tidak jelek, Ma

G

Yang sedang-sedang saja..

F G Am

Yang penting.......dia setia..

Am

Aku suka dia, Ma

Am

Aku sayang dia, Ma

G

Kasih dan rinduku ini

F G Am

Tentunya.....untuk si dia..



Reff: