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Lirik Lagu Deen Assalam - Sabyan Gambus dengan Artinya, Tentang Indahnya Toleransi

Lirik Lagu Deen Assalam - Sabyan Gambus: Kalla hadzil ard mataqfii masahah Lau na'isibila samahah Wanta'ayasna bihab

zoom-inlihat foto Lirik Lagu Deen Assalam - Sabyan Gambus dengan Artinya, Tentang Indahnya Toleransi
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Ilustrasi - lirik lagu Deen Assalam yang dinyanyikan oleh Sabyan Gambus 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Deen Assalam yang dinyanyikan oleh Sabyan Gambus beserta artinya.

Lagu Deen Assalam - Sabyan Gambus menceritakan tentang indahnya toleransi dan hidup damai.

Langsung saja, berikut lirik lagu Deen Assalam beserta artinya selengkapnya.

Kalla hadzil ard mataqfii masahah
Lau na'isibila samahah
Wanta'ayasna bihab
Lau tadiqil ardi naskan kalla kolb

Kalla hadzil ard mataqfii masahah
Lau na'isibila samahah
Wanta'ayasna bihab
Lau tadiqil ardi naskan kalla kolb

Abtahiyyat wabsalam
Ansyuru ahlal kalam jainuddin yahtirom
Abmahabbat wabtisam
Ansyuru bainil anam hadahu din assalam

Kalla hadzil ard mataqfii masahah
Lau na'isibila samahah
Wanta'ayasna bihab
Lau tadiqil ardi naskan kalla kolb

Abtahiyyat wabsalam
Ansyuru ahlal kalam jainuddin yahtirom
Abmahabbat wabtisam
Ansyuru bainil anam hadahu din assalam
Din assalam

Abtahiyyat wabsalam
Ansyuru ahlal kalam jainuddin yahtirom
Abmahabbat wabtisam
Ansyuru bainil anam hadahu din assalam

Abtahiyyat wabsalam
Ansyuru ahlal kalam jainuddin yahtirom
Abmahabbat wabtisam
Ansyuru bainil anam hadahu din assalam
Din assalam

Mulai dari
1. Terjemahan Indonesia
Halaman
Intro1
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Lirik Lagu Deen Assalam
Deen Assalam
Sabyan Gambus
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Penulis: Alif Nur Fitri Pratiwi
Editor: Musahadah
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