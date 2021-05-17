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Lirik Lagu Deen Assalam - Sabyan Gambus dengan Artinya, Tentang Indahnya Toleransi
Lirik Lagu Deen Assalam - Sabyan Gambus: Kalla hadzil ard mataqfii masahah Lau na'isibila samahah Wanta'ayasna bihab
SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Deen Assalam yang dinyanyikan oleh Sabyan Gambus beserta artinya.
Lagu Deen Assalam - Sabyan Gambus menceritakan tentang indahnya toleransi dan hidup damai.
Langsung saja, berikut lirik lagu Deen Assalam beserta artinya selengkapnya.
Kalla hadzil ard mataqfii masahah
Lau na'isibila samahah
Wanta'ayasna bihab
Lau tadiqil ardi naskan kalla kolb
Kalla hadzil ard mataqfii masahah
Lau na'isibila samahah
Wanta'ayasna bihab
Lau tadiqil ardi naskan kalla kolb
Abtahiyyat wabsalam
Ansyuru ahlal kalam jainuddin yahtirom
Abmahabbat wabtisam
Ansyuru bainil anam hadahu din assalam
Kalla hadzil ard mataqfii masahah
Lau na'isibila samahah
Wanta'ayasna bihab
Lau tadiqil ardi naskan kalla kolb
Abtahiyyat wabsalam
Ansyuru ahlal kalam jainuddin yahtirom
Abmahabbat wabtisam
Ansyuru bainil anam hadahu din assalam
Din assalam
Abtahiyyat wabsalam
Ansyuru ahlal kalam jainuddin yahtirom
Abmahabbat wabtisam
Ansyuru bainil anam hadahu din assalam
Abtahiyyat wabsalam
Ansyuru ahlal kalam jainuddin yahtirom
Abmahabbat wabtisam
Ansyuru bainil anam hadahu din assalam
Din assalam
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