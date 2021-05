Harga Daging Ayam Seret Daging Sapi Jelang 'Kupatan', Harga Janur di Gresik Ikut Naik

SURYA.CO.ID, GRESIK - Saat perayaan Kupatan atau Hari Raya Ketupat yang biasa diadakan sepekan setelah Idul Fitri, biasanya masyarakat memasak opor ayam dengan ketupat. Di Gresik pun, momen menjelang Kupatan itu diikuti kenaikan harga daging ayam bahkan daging sapi pun latah mengalami kenaikan.

Pengamatan terakhir di pasar tradisional, Senin (17/5/2021), harga daging ayam potong terpantau Rp 45.000 per KG. Hal itu diduga disebabkan banyaknya permintaan masyarakat untuk dibuat opor ayam saat jamuan makan bersama keluarga dan saudara.

Seperti yang disampaikan Kamisih (48), salah seorang pedagang di Pasar Baru Gresik. Menurut Kamisih, sebenarnya penjualan daging ayam cenderung menurun. Namun harganya malah merangkak naik sejak dua hari menjelang hari raya Idul Fitri 1442 Hijriyah.

"Jelang hari raya kemarin, harga ayam potong terus naik. Sampai saat ini harga ayam potong mencapai Rp 45.000 per kG," kata Kamisih.

Dan seperti terseret harga daging ayam, harga daging sapi juga pelahan naik. Sebelumnya harga daging sapi masih di bawah Rp 100.000 per KG, tetapi sekarang sudah naik menjadi Rp 120.000 per KG.

Kamisih menjelaskan, kenaikan daging ayam dan sapi biasanya terjadi karena pembeli yang banyak sedangkan stok barang sedikit.

"Harga daging sapi mencapai Rp 120.000 per KG, itu pun daging lokal. Daging sapi dan daging ayam memang biasanya dimasak untuk hari raya ketupat. Yaitu dimasak opor, kare dan gule," imbuhnya.

Selain itu, janur (daun) kelapa yang menjadi bahan membuat ketupat ikut terkerek. Saat ini harga per 100 helai janur mencapai Rp 40.000. "Sedangkan harga ketupat kosongan atau dalam bentuk ketupat sekitar Rp 20.000 per 10 biji ketupat," tambah Uswatul Khasanah, seorang penjual ketupat dan janur.

Sedangkan data dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Perindag (Diskoperindag) Kabupaten Gresik, Agus Budiono, pada 10 Mei 2021 lalu harga sembako masih tercatat normal. Seperti harga daging sapi yang saat itu masih sekitar Rp 99,714 per KG.

Kemudian harga beras premium juga turun dari Rp 12,029 per KG menjadi Rp 11,957 per KG. Sedangkan harga ayam potong mencapai Rp 39,143 per KG. "Alhamdulillah harga sembako sebagian besar stabil namun sempat terkoreksi pasar. Sehingga ketersediaan sembako umumnya aman hingga akhir Mei 2021," kata Agus. ***