Dua Proyek Ikonik Crown Group Masuk Nominasi Best Tall Building in The World 2021 Award

Salah satu proyek Crown Group yang masuk nominasi untuk kategori Tall Buildings 100 m dalam The Best Tall Buildings in the World Award for 2021.

SURYA.co.id | SURABAYA - Dua proyek hunian ikonik yang dibangun oleh Crown Group, Infinity by Crown Group dan Arc by Crown Group, berhasil terpilih masuk nominasi untuk kategori Tall Buildings 100 m dalam The Best Tall Buildings in the World Award for 2021.

Dengan banyak peserta yang terdiri dari bangunan yang dirancang secara khas dari seluruh dunia, Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) diakui sebagai salah satu program penghargaan paling bergengsi di bidang desain dan arsitektur.

Berkedudukan di chicago, illinois, Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) adalah badan internasional di bidang gedung-gedung tinggi dan desain perkotaan yang berkelanjutan.

CTBUH dianggap sebagai lembaga terkemuka dunia bagi para profesional yang berfokus pada desain dan konstruksi gedung-gedung tinggi dan kota-kota di masa depan.

"Banyak proyek hunian Crown Group yang telah diakui sebaga pemenang banyak penghargaan karena konsep desain yang cerdas dan keberanian estetika mereka," kata Iwan Sunito, Komisaris dan CEO Crown Group, Senin (17/5/2021).

Kedua bangunan terpilih dari Crown Group tersebut dirancang oleh Koichi Takada Architects yang identik dengan karyanya yang mengubah cakrawala dan pemandangan kota dengan cara yang paling kreatif dan avant-garde.

Infinity by Crown Group, yang telah dianugerahi UDIA Best Concept Design adalah sebuah tengara yang dikagumi di Green Square Town Centre Sydney.

Dirancang oleh Arsitek Koichi Takada yang diakui secara kritis, Infinity by Crown Group adalah sebuah menara hunian yang menonjol, yang menentang konvensi dengan tata letak bentuk melingkar yang mutakhir.

Arc by Crown Group adalah proyek hunian kedua Crown Group yang dinobatkan dalam Best Tall Buildings in the World Award edisi 2021 dan merupakan karya seni menakjubkan yang menangkap keindahan kota pelabuhan favorit Australia.

Arc by Crown Group yang juga telah memenangkan beberapa penghargaan internasional, menampilkan lantai bawah yang terinspirasi dari bangunan tempo lalu yang bertranformasi menjadi menara kaca dan baja modern, dengan lebih dari selusin lengkungan baja.