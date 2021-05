Penyekatan Turunkan Volume Kendaraan, Namun Yang Melintasi Suramadu Masih Ratusan Ribu Unit

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Kebijakan Larangan Mudik Idul Fitri 2021 melalui metode penyekatan dan pemeriksaan kendaraan, memang mampu menekan volume kendaraan yang melintasi Jembatan Suramadu. Terhitung selama periode 4-16 Mei 2021, total kendaraan terdata sejumlah 396.739 unit.

Data yang dihimpun SURYA dari Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UPT P3 LLAJ) Bangkalan Dinas Perhubungan Jatim menyebutkan, terjadi penurunan volume kendaraan dibandingkan selama masa pra larangan mudik 22 April – 5 Mei 2021 silam.

Kepala UPT P3 LLAJ Bangkalan Dinas Perhubungan Jatim, A Wahab mengungkapkan, total kendaraan selama Pra Larangan Mudik Idul Fitri 2021 terdata 747.275 unit. Dengan rincian, kendaraan roda dua (R2) 482.355 unit dan kendaraan roda empat (R4) 264.920 unit.

“Pada masa larangan mudik, jumlah kendaraan R2 terdata menurun hingga 20,70 persen dan R4 di angka 18,12 persen. Total kendaraan yang melintasi Jembatan Suramadu terhitung 6-16 Mei 2021 mencapai 396.739 unit. Dengan rincian R2 sejumlah 247.943 unit dan R4 sebanyak 148,796 unit,” ungkap A Wahab kepada SURYA, Minggu (16/5/2021).

Sedikitnya 450 personel gabungan yang dilibatkan dalam Pemeriksaan dan Penyekatan Rayon Ops Ketupat Semeru 2021 di Pos Pengamanan (Pospam) Rest Area Suramadu sisi Madura 6-17 Mei 2021. Yang terdiri TNI/Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP Kabupaten Bangkalan, serta Unit Pemadam Kebakaran.

Sasaran dalam pemeriksaan dan penyekatan adalah kode wilayah kendaraan atau plat nomor mobil pribadi. Jumlah penumpang mobil pribadi tidak luput dari pantauan petugas. Pemeriksaan berlaku pula bagi kendaraan angkutan barang atau sembako.

Konsep yang terapkan dalam Pemeriksaan dan Penyekatan itu berdasarkan Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 terkait Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri dan Pengendalian Covid-19 selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriyah.

Ditambah Peraturan Kementerian Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi selama masa Idul Fitri 2021 dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

“Rata-rata R2 melintasi Jembatan Suramadu pada masa Pra Larangan Mudik berada di angka 18.325 unit per hari dan R4 sejumlah 10.198 unit per hari. Sedangkan pada masa Larangan Mudik rata-rata R2 berjumlah 14.531 unit per hari dan R4 terdata sejumlah 10.198 unit per hari,” pungkas A Wahab.

Kepala Satuan Lalulintas Polres Bangkalan, AKP Abd Aziz Solahuddin mengungkapkan, Pemeriksaan dan Penyekatan yang di Pos Check Point Rest Area Jembatan Suramadu sisi Madura telah dilakukan terhadap 54 unit R2, 51 unit R4 mobil penumpang, dan 22 unit mobil barang.

“Kami arahkan putar balik untuk R2 sejumlah 14 unit dan mobil penumpang sebanyak 13 unit. Kami juga melakukan tiga rapid test antigen dan 55 orang dilakukan pemeriksaan thermogun sesuai SOP protokol kesehatan,” singkat Abd Aziz. ***