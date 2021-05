Arti Lagu Palestina Atuna Tufuli (Atouna El Toufoule), Ceritakan Kisah Anak-anak Korban Perang

SURYA.CO.ID - Berikut arti lagu Palestina, Atuna Tufuli atau yang berjudul Atouna El Toufoule.

Lagu Atouna El Toufoule menceritakan kisah anak-anak Palestina yang menjadi korban konflik dan perang di Gaza.

Adapun Atouna El Toufoule berarti "Beri Kami Masa Kecil". Berikut selengkapnya.

Jeena N'ayedkon Bel-Eid Mnes'alkon

Kami datang untuk mengucapan selamat hari raya kepadamu

Lesh Ma Fee 'Enna La 'Ayyad Wula Zeineh

Mengapa di tempat kami tidak ada dekorasi hari raya

Ya 'Alam Ardhi Mahroo'a

Wahai semesta, tanah kami telah dihancurkan

Ardhi Huriyyeh Masroo’a

Tanah kami telah direnggut kebebasannya

Samana 'Am Tehlam 'Am Tes'al El-Ayam

Langit kami sedang bermimpi, bertanya kepada hari

Wein Esh-Shames El-Helwe W-Rfouf El-Hamam

Dimana matahari yang indah dan ke mana kepakan sayap burung merpati?

Ya 'Alam Ardhi Mahroo'a

Wahai semesta, tanah kami telah dihancurkan

Ardhi Huriyyeh Masroo’a

Tanah kami telah direnggut kebebasannya

Ardhi Zgheere Metli Zgheere

Tanahku Kecil, seperti aku yang mungil

Atouna Es-salam 'Atouna Et-Tufoole

Berikan kedamaian, berikan kami masa kecil kami

A'touna Et-Tufoole (Berikan kami masa kecil)

A'touna Et-Tufoole (Berikan kami masa kecil)

A'touna Et-Tufoole (Berikan kami masa kecil)

A'touna, 'Atouna, 'Atouna Es-Salam

I am a child

Aku adalah seorang bocah

With something to say

Yang ingin menyampaikan sesuatu

Please listen to me

Tolong dengarkan aku

I am a child Who wants to play

Aku adalah seorang bocah Yang ingin bermain

Why don't you let me

Kenapa tidak kau biarkan aku

My doors are waiting

Pintuku menunggu

My friends are praying

Teman-temanku sedang berdoa

Small hearts are begging

Sebentuk hati mungil ini memohon

Give us a chance Give us a chance

Berikan kami kesempatan

Give us a chance (Berikan kami kesempatan)

Give us a chance (Berikan kami kesempatan)

Give us a chance (Berikan kami kesempatan)

Please, please, give us a chance

A'touna Et-Tufoole (Berikan kami masa kecil)

A'touna Et-Tufoole (Berikan kami masa kecil)

A'touna Et-Tufoole (Berikan kami masa kecil)

A'touna, 'Atouna, 'Atouna Es-Salam

Jeena N'ayedkon Bel-Eid Mnes'alkon

Kami datang untuk mengucapan selamat hari raya kepadamu

Lesh Ma Fee 'Enna La 'Ayyad Wula Zeineh

Mengapa di tempat kami tidak ada dekorasi hari raya